Ứng viên được so sánh với ông Trump đắc cử Tổng thống Argentina

Nhà kinh tế cánh hữu Javier Milei đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Argentina ngày 19.11 sau khi đối thủ là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa nhận thua, theo AP. Ông Massa đã chúc mừng đối thủ trước khi kết quả được công bố.

"Rõ ràng là kết quả không như điều chúng tôi mong đợi và tôi đã nói chuyện với Javier Milei để chúc mừng ông ấy và chúc sức khỏe. Bởi ông ấy là tổng thống mà đa số người Argentina bầu ra cho 4 năm tới", ông Massa nói.



Bộ trưởng Sergio Massa phát biểu sau cuộc bầu cử REUTERS

Ngay sau bài phát biểu của ông Massa, cơ quan bầu cử Argentina công bố một phần kết quả, theo đó sau 86,6% số phiếu được kiểm đếm, ông Milei có 55,95% phiếu còn ông Massa có 44,04%.

Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Argentina đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 2 thập niên dưới thời ông Massa làm bộ trưởng với lạm phát lên mức 3 con số, có nguy cơ suy thoái và tỷ lệ người nghèo tăng lên mức kỷ lục.

Ông Milei (53 tuổi) là nhà kinh tế và là hạ nghị sĩ, lãnh đạo liên minh Libertad Avanza (Tiến bộ Tự do). Ông là người phá thế độc tôn của 2 thế lực chính trị chính tại Argentina gồm phe tả theo chủ nghĩa Peronist và liên minh cánh hữu Cùng nhau vì sự thay đổi (Together for Change).

Ông Javier Milei và vợ sau khi bỏ phiếu tại Buenos Aires ngày 19.11 AP

Ông Milei đã cam kết sẽ có "liệu pháp điều trị" cú sốc kinh tế gồm đóng cửa ngân hàng trung ương, bỏ đồng peso và cắt giảm chi tiêu. Kế hoạch đã gây tiếng vang trong số những cử tri phẫn nộ vì tình trạng bất ổn kinh tế nhưng gieo sự sợ hãi đối với những người khác về chính sách thắt lưng buộc bụng.

Ông Milei, người được miêu tả có phong cách giống với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, là người phản đối phá thai, ủng hộ quyền sử dụng súng đạn. Ông đã tuyên bố sẽ giảm quan hệ với các đối tác thương mại chính như Trung Quốc và Brazil, thay vào đó, ông ủng hộ mối quan hệ gần hơn với Mỹ.

Ông Javier Milei vẫy tay chào người ủng hộ khi đi bỏ phiếu tại Buenos Aires ngày 19.11 REUTERS

Thách thức đối với ông Milei được cho là cực lớn khi ngân khố chính phủ và ngân hàng trung ương gần cạn kiệt, phải đàm phán khoản nợ 44 tỉ USD với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), lạm phát đang gần mức 150%. Ông Milei sẽ nhậm chức vào ngày 10.12 và trong thời gian đến đó, ông Massa vẫn giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã gửi lời "chúc may mắn và thành công đến chính quyền mới của Argentina". "Argentina là nước tuyệt vời và xứng đáng với mọi sự tôn trọng. Brazil sẽ luôn sẵn sàng làm việc cùng những người anh em Argentina", ông Lula viết trên mạng xã hội X. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chúc mừng ông Milei, nói rằng ông rất tự hào và tin tưởng vị chính trị gia sẽ đưa Argentina vĩ đại trở lại, theo Reuters.