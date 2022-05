Unilever Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị không phát thải vì khí hậu

Cam kết hành động vì khí hậu

Unilever Việt Nam đặc biệt quan tâm và đang nỗ lực thực hiện hành động vì khí hậu thuộc trụ cột Cải thiện sức khỏe hành tinh trong chiến lược phát triển La bàn Unilever của tập đoàn.

“Khi dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát, nền kinh tế đang trên đà phục hồi và phát triển. Song song đó chúng ta cũng cần cam kết và hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bởi sức khỏe của hành tinh cũng đóng vai trò quan trọng tương tự như sự ổn định và phát triển của nền kinh tế trong nước và toàn cầu”, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch Unilever Việt Nam chia sẻ.

Thông qua hội nghị lần này, Unilever Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết thực hiện các mục tiêu giảm phát thải đã được công bố vào tháng 12.2020.

- Trong ngắn hạn: vào năm 2025, giảm 70% lượng phát thải tuyệt đối phát sinh từ hoạt động vận hành nội bộ của Unilever (được gọi là phạm vi 1, 2) so với năm 2015;

- Trong trung hạn: vào năm 2030, trung hòa 100% lượng phát thải tuyệt đối phát sinh từ hoạt động vận hành nội bộ của Unilever (phạm vi 1, 2);

- Trong dài hạn: vào năm 2039, hướng tới mục tiêu toàn bộ chuỗi giá trị đạt lượng phát thải bằng “0” (thuộc phạm vi 1, 2 và 3).

Để hoàn thành cam kết trên, phương pháp tiếp cận của Unilever Việt Nam bao gồm kiểm soát các hoạt động trong chuỗi vận hành, trong toàn bộ chuỗi giá trị và hoạt động của các nhãn hàng từ Unilever, cũng như các hoạt động giúp tác động rộng lớn đến toàn xã hội.

Lan tỏa khắp chuỗi giá trị

Đầu tiên, Unilever Việt Nam đã loại bỏ khí thải carbon từ chính hoạt động vận hành thuộc tập đoàn. Doanh nghiệp đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng nhiên liệu Biomass. Đây là những viên gỗ sạch được tái chế từ 100% pallet hư hỏng, gỗ vụn, trấu... để sử dụng cho lò hơi, thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch, dầu diesel.

Ngoài ra, để giảm phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện, hướng tới mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo, Unilever Việt Nam đã bổ sung chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC đối với nguồn điện đang sử dụng tại tất cả các nhà máy và văn phòng thuộc tập đoàn. Điều này có nghĩa là toàn bộ lượng carbon phát thải qua điện năng tiêu thụ được xem là carbon tích cực.





Từ năm 2007 đến năm 2021, Unilever Việt Nam đã loại bỏ 9.684 tấn CO 2 mỗi năm. Riêng sáng kiến sử dụng nhiên liệu Biomass đã đưa Unilever Việt Nam trở thành đơn vị tiên phong thực hiện chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang nhiên liệu sinh khối có khả năng tái tạo - góp phần giảm 276 tấn khí thải CO 2 và 511kg khí SO x mỗi năm.

Với sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ, đến năm 2021, Unilever Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu không phát ròng thải carbon từ hoạt động vận hành của doanh nghiệp trước thời hạn cam kết 9 năm.

Tuy nhiên, Unilever Việt Nam không thể thực hiện các mục tiêu khí hậu một mình, mà cần đến sự hợp tác, chung tay của tất cả các đối tác, nhà cung cấp trong toàn chuỗi giá trị để cùng phát triển và thực hiện các giải pháp cắt giảm khí nhà kính.

Tính đến thời điểm hiện tại, Unilever đã đạt một số kết quả tích cực bước đầu trong quá trình hợp tác giảm phát thải cùng các đối tác trong chuỗi giá trị:

- Giảm 100% phát thải CO 2 và giảm 100% rác thải là bìa carton cho hoạt động vận chuyển bao bì từ nhà cung cấp bao bì công ty Dynaplast;

- Chuyển đổi sang sử dụng 100% xe nâng điện, góp phần giảm 1.999 tấn CO 2 phát thải tại các trung tâm phân phối vào cuối năm 2021 so với năm 2020;

- Triển khai và hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn trong việc quản lý rác thải nhựa, pallet hỏng, thùng carton...; biến rác thải trở thành nguồn năng lượng và phân bón lành mạnh, trở lại phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Tại hội nghị, Unilever Việt Nam đã bước đầu thực hiện ký kết chương trình hành động cụ thể cùng các đối tác Crown, Dynaplast, Green Yellow, Linfox, Lix và VinFast, cùng với sự đồng hành và cam kết của gần 100 đối tác khác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hướng bền vững, hướng đến đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” đến năm 2039.