Ước mơ dang dở của 2 chiến sĩ PCCC trẻ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ

Trong 3 ngày từ ngày 6.1 – 8.1, tang lễ của 2 chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước hy sinh khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ diễn ra trang nghiêm theo nghi thức Công an nhân dân nhưng cũng đầy cảm xúc, tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ của 2 người lính trẻ vẫn còn đó biết bao hoài bão chưa thành...

Ước mơ dang dở

3 ngày qua, căn nhà nhỏ của thiếu úy Ngô Quang Sang (ấp 8, xã Bình Thắng, H.Bù Gia Mập) và binh nhất Hồ Kiết Tường (P.Thác Mơ, TX.Phước Long) luôn có sự túc trực của lãnh đạo, đồng đội, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Bình Phước, gia đình, người thân, bạn bè và người dân địa phương đến thăm viếng và thắp những nén nhang tiễn biệt...

Theo gia đình, Sang là người hiền lành, có tính tự lập từ nhỏ và luôn ước mơ được trở thành chiến sĩ Cảnh sát PCCC - CNCH. Nhiều năm liền Sang là học sinh giỏi và từng là cựu học sinh trường THPT chuyên Quang Trung (TP.Đồng Xoài), ngôi trường mà bất cứ học sinh nào tại Bình Phước đều mong muốn được ghi danh.

Cũng theo gia đình, trong thời gian học phổ thông, Sang đã từng đạt giải nhất học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh và giải khuyến khích quốc gia. Năm 2018 Sang thi đậu vào trường Đại học PCCC.

4 năm học đại học tại Hà Nội cũng là từng ấy thời gian Sang quen biết và yêu cô gái nhỏ quê Lâm Đồng. Tháng 10 năm 2022, Sang ra trường rồi về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước.

Đây cũng là thời khắc Sang đã chạm tay vào ước mơ của mình khi đã chính thức được trở thành chiến sĩ lực lượng PCCC - CNCN. Đôi bạn trẻ sau 4 năm yêu xa cũng đã quyết định về TP.Đồng Xoài (Bình Phước) làm việc, công tác và cả 2 cùng lên ý tưởng cho đám cưới ngay sau Tết nguyên đán 2023 này. Nhưng rồi tất cả đã tan biến khi Sang bất ngờ gặp nạn, hy sinh khi đang đi làm nhiệm vụ. Sự ra đi của Sang đã để lại niềm thương tiếc vô hạn không chỉ của gia đình, người thân mà đối với cả bạn bè, đồng đội.

“Khi xác nhận bạn đã ra đi mãi mãi mình rất buồn vì tuổi đời của bạn còn trẻ, còn biết bao nhiêu mơ ước chưa thành hiện thực”, Lê Văn Phong (bạn thân của thiếu úy Ngô Quang Sang) chia sẻ.

Cùng học chung với nhau từ năm lớp 2, Đỗ Thị Kiều Trinh thật sự chết lặng khi nghe tin sự ra đi của cậu bạn thân. Cứ nghĩ đến những dự định, kế hoạch tương lai mà Sang đã chia sẻ với mình trước đó là Trinh lại cảm thấy đau lòng.





“Sang rất hiền, từ nhỏ đã có tinh thần học tập cao. Khi nghe Sang tâm sự sẽ thi đại học vào ngành công an em nói với Sang nghề đó rất là nguy hiểm nhưng cũng động viên bạn vì Sang quá đam mê. Sang đã quyết tâm để chạm được vào ước mơ nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức...", Đỗ Thị Kiều Trinh xúc động chia sẻ.

"Em sẽ thực hiện tiếp ước mơ của Tường"

Cũng giống như Sang, Hồ Kiết Tường cũng có mơ được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân. Học xong cấp 3 cũng là thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tường đã tham gia hoạt động đoàn tại cơ sở và hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cùng chung ước mơ vào lực lượng vũ trang, năm 2022, Tường cùng bạn thân là Nguyễn Hải Tiến đã đăng ký, xung phong đi nghĩa vụ công an. Sau khi được tuyển chọn, trải qua 3 tháng quân trường, Tường về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước.

6 tháng Công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Tường luôn được các đàn anh đi trước, đồng đội yêu quý bởi tinh thần làm việc trách nhiệm, năng nổ. Chỉ một tháng nữa, Tường sẽ chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

"Thời đi học, Tường hay giúp đỡ bạn bè trong lớp và được nhiều thầy cô, bạn bè quý mến. Giờ ước mơ của Tường không thể thực hiện được nữa, em có hứa với Tường sẽ cố gắng thi vào ngành công an để không phụ lòng Tường, tiếp tục thực hiện ước mơ của bạn còn dang dở", Nguyễn Hải Tiến (bạn thân của binh nhất Hồ Kiết Tường) chia sẻ.

Đến nay, ngoài 2 chiến sĩ hy sinh, hiện còn 4 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước bị thương đang tiếp tục được điều trị. Thượng úy Trần Quốc Trưởng, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Phước, cho biết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn hi vọng 4 đồng đội còn đang điều trị nhanh khỏe để trở về tiếp tục cống hiến và viết tiếp giấc mơ còn dang dở của 2 liệt sỹ Ngô Quang Sang và Hồ Kiết Tường.