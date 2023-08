Uống chai nước, trúng giải 100 triệu đồng

Anh Rơ Mah Thê là một trong 9 khách hàng may mắn trúng giải triệu phú 100 triệu đồng cùng những khách hàng khác đến từ các tỉnh thành Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Hiện, chương trình đã tìm ra chủ nhân trúng giải 1 tỉ đồng và phía tập đoàn đang trao đổi, làm việc với khách hàng may mắn nhất hè năm nay để nhanh chóng tiến hành các thủ tục trao giải thưởng. Ngoài ra, Tân Hiệp Phát cũng đã trao hơn 270.000 giải hàng ngày với các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 500.000 đồng cho hàng chục ngàn người chơi.



Anh Rơ Mah Thê nhận 100 triệu đồng trúng giải khi uống nước T.X

Anh Rơ Mah Thê chia sẻ, trong một lần uống nước, thấy chương trình trên chai nước liền đăng ký tham gia, không ngờ lại trúng thưởng. Đến khi nhân viên của Tân Hiệp Phát điện thoại thông báo, anh Rơ Mah Thê cứ nghĩ mình bị lừa nên trao đổi với người quen là anh Dương (bán tạp hóa). Anh Dương sau đó nhiều lần nhân viên liên hệ hướng dẫn nhận giải, tới khi đến công ty mới chắc chắn trúng thưởng thật. "Tôi uống nước Dr.Thanh mấy năm liền mà chỉ trúng giải vài chục ngàn, không ngờ Rơ Mah Thê uống 5 - 6 chai lại trúng. Đúng là quá may mắn".

Theo chia sẻ của anh Rơ Mah Thê, đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà anh cũng như gia đình có được. Sau khi nhận số tiền này, gia đình dự kiến sẽ sửa lại căn nhà ở quê và mua một chiếc xe để phục vụ cho việc đi lại được thuận tiện hơn.

Thay mặt cho 4.000 cán bộ nhân viên, ông David Charles Riddle - Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chúc mừng anh Rơ Mah Thê và những người may mắn trúng giải "Xé ngay trúng liền". Trong suốt những năm qua, chương trình khuyến mãi hè của tập đoàn đã gây được tiếng vang rất lớn với người tiêu dùng trên cả nước. Mỗi năm thu hút sự quan tâm của hàng trăm ngàn người thông qua các tin nhắn tham gia chương trình, các buổi livestream quay số, các lượt tương tác về chương trình trên mạng xã hội hay qua báo chí. Chương trình này như một lời tri ân gửi đến khách hàng quan tâm, đồng hành, ủng hộ các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia Việt Nam từ chính người tiêu dùng Việt Nam