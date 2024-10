Uống nhiều rượu bia dễ gây những bệnh tiêu hóa nào?

Uống rượu bia ở mức độ bao nhiêu là an toàn cho sức khỏe vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, hướng dẫn mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là không có mức tiêu thụ rượu bia nào được coi là an toàn cho sức khỏe. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, uống rượu bia càng ít càng tốt, thậm chí là không uống, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nhiều rượu bia sẽ dễ gây ợ nóng và viêm dạ dày ẢNH: PEXELS

Việc uống rượu bia, bất kể lượng nào, đều có tác động tiêu cực đến sức khỏe. Các tác động này xảy ra từ các vấn đề nhẹ, cục bộ như chứng ợ nóng và viêm dạ dày, đến các tình trạng toàn thân nghiêm trọng như bệnh gan, bệnh tim, rối loạn tuyến tụy.

Có nhiều nguyên nhân gây ra những vấn đề sức khỏe trên, từ nhiễm trùng, chấn thương đến rối loạn tự miễn dịch. Tuy nhiên, uống nhiều rượu bia được xem nguyên nhân có tác động đáng kể gây ra bệnh. Trong khi đó, rượu bia là yếu tố gây bệnh có thể tránh được. Uống càng nhiều, trong khoảng thời gian càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

Sử dụng rượu bia quá mức có thể gây ra những vấn đề liên quan đến tiêu hóa sau:

Bệnh đường tiêu hóa

Uống nhiều rượu bia có thể dẫn đến một số vấn đề về đường tiêu hóa như viêm thực quản, viêm dạ dày và viêm tá tràng. Những bệnh này sẽ xuất hiện các triệu chứng như cảm giác nóng rát ở ngực và bụng, buồn nôn, ói mửa. Thậm chí, trường hợp nghiêm trọng còn có máu trong chất nôn.

Tác động gây viêm của rượu bia lên đường tiêu hóa là một trong những vấn đề sớm nhất và phổ biến nhất mà người thường xuyên uống rượu bia phải đối mặt. Một trong những vấn đề đường tiêu hóa nghiêm trọng nhất là viêm tụy.

Bệnh gan

Bệnh gan là hệ quả rất phổ biến và nguy hiểm của việc uống nhiều rượu bia. Viêm gan cấp tính xảy ra khi uống lượng lớn rượu bia cùng lúc. Bệnh có các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, ói mửa. Trường hợp nặng sẽ gây tử vong.

Trong khi đó, viêm gan mạn tính xảy ra khi uống rượu bia trong thời gian dài và thường xuyên. Người bệnh sẽ bị vàng da, sụt cân, đau bụng và tích tụ dịch trong bụng, hay còn gọi là cổ trướng. Qua thời gian, rượu bia có thể làm suy giảm nghiêm trọng chức năng gan, dẫn đến xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Táo bón

Rượu bia là thức uống lợi tiểu. Do đó, uống nhiều sẽ khiến cơ thể dễ mất nước và gây táo bón. Táo bón kéo dài có thể dẫn đến bệnh trĩ hoặc viêm nhiễm trực tràng, theo Medical News Today.