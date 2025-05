Theo ThS-BS Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115, chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, để tận dụng lợi ích của nước cốt chanh mà không gây hại, cần sử dụng đúng cách. Tiêu thụ lượng lớn nước cốt chanh trong thời gian dài có thể gây ra nhiều hệ lụy.

Cơ thể có cơ chế thải độc tự nhiên, không cần sử dụng nước chanh buổi sáng để thải độc