Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải và điều hòa cân bằng nước, khoáng chất trong cơ thể. Vì vậy, duy trì đủ nước là một trong những yếu tố hỗ trợ thận hoạt động bình thường.

Bên cạnh nước lọc, nước dừa cũng được nhiều người lựa chọn để giải khát. Thức uống này chứa kali và một số chất điện giải, giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận cần chú ý đến lượng nước dừa tiêu thụ do hàm lượng kali tương đối cao, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Brandi Jones, thạc sĩ điều dưỡng tại Mỹ, cho biết nước dừa có thể hỗ trợ sức khỏe thận thông qua việc bổ sung nước, nhưng lợi ích còn phụ thuộc vào chức năng thận và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Nước dừa giúp bổ sung nước và một số chất điện giải, nhưng hàm lượng kali trong thức uống này có thể trở thành vấn đề với người suy giảm chức năng thận Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Bổ sung nước, hỗ trợ chức năng thận

Nước dừa cung cấp chất lỏng giúp duy trì trạng thái đủ nước cho cơ thể. Khi được bổ sung đủ nước, thận có điều kiện duy trì quá trình lọc máu và đào thải chất thải qua nước tiểu.

Thức uống này còn chứa các chất điện giải, trong đó có kali và natri, góp phần điều hòa cân bằng dịch. Nước dừa có thể là lựa chọn bổ sung sau khi đổ nhiều mồ hôi, nôn ói hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, với nhu cầu bù nước thông thường, nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp và nước dừa không có khả năng làm sạch hay giải độc thận.

Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi thận?

Uống đủ nước giúp nước tiểu loãng hơn, từ đó hạn chế các khoáng chất kết tụ và hình thành sỏi. Đây là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ sỏi thận.

Một nghiên cứu nhỏ đăng trên tạp chí BioMed Research International năm 2018 ghi nhận, uống nước dừa làm tăng lượng citrate trong nước tiểu khoảng 29% ở nhóm tình nguyện viên tham gia. Citrate có khả năng liên kết với canxi, góp phần hạn chế hình thành một số loại sỏi.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ thực hiện trên 8 người trưởng thành khỏe mạnh, trong thời gian ngắn. Vì vậy, kết quả này chưa đủ để khẳng định uống nước dừa có thể phòng ngừa sỏi thận hoặc thay thế các biện pháp dự phòng đã được khuyến nghị.

Người từng bị sỏi thận nên duy trì lượng nước theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời chú ý giảm muối và điều chỉnh chế độ ăn tùy loại sỏi.

Ai cần thận trọng khi uống nước dừa?

Điểm cần lưu ý nhất là hàm lượng kali trong nước dừa. Ở người có chức năng thận bình thường, thận giúp đào thải lượng kali dư thừa. Nhưng khi chức năng thận suy giảm, khả năng loại bỏ kali có thể bị hạn chế, khiến khoáng chất này tích tụ trong máu.

Tình trạng tăng kali máu có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và thậm chí đe dọa tính mạng nếu nghiêm trọng. Do đó, người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt khi đã suy giảm chức năng thận đáng kể, người đang chạy thận hoặc bị tổn thương thận cấp tính cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước dừa thường xuyên.

Người mắc bệnh thận kèm tiểu đường, bệnh tim hoặc tăng huyết áp cũng nên chú ý đến kết quả xét nghiệm kali máu và chế độ ăn được khuyến nghị. Đặc biệt, một số thuốc điều trị huyết áp và bệnh tim như thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali có thể làm tăng nguy cơ tăng kali máu ở một số người.

Uống nước dừa thế nào cho phù hợp?

Với người có chức năng thận bình thường, thỉnh thoảng uống một khẩu phần nước dừa nguyên chất, không thêm đường thường không phải vấn đề đáng lo ngại. Nên ưu tiên sản phẩm không bổ sung đường và kiểm tra thành phần dinh dưỡng trên nhãn, bởi lượng kali có thể khác nhau tùy loại.

Người mắc bệnh thận không nên tự đặt ra lượng nước dừa uống mỗi ngày. Tùy chức năng thận, nồng độ kali trong máu, thuốc đang sử dụng và tình trạng phù hoặc tiểu ít, bác sĩ có thể yêu cầu hạn chế kali hoặc tổng lượng chất lỏng.

Điều quan trọng là không xem nước dừa như thức uống điều trị hay phương pháp bảo vệ thận. Nước lọc vẫn là lựa chọn chính để bổ sung nước hằng ngày đối với đa số người khỏe mạnh.