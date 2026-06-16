Người bị tiểu đường có nên uống nước dừa không?

Nước dừa chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên như kali, magiê, canxi, natri và vitamin C. Một ly nước dừa nguyên chất khoảng 240 ml thường có từ 45–60 calo cùng khoảng 6–8 gram đường tự nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người tiểu đường vẫn có thể uống nước dừa nhưng không nên uống nhiều ẢNH: N.Quý tạo từ AI

So với nước ngọt có gas hoặc nhiều loại nước ép trái cây đóng hộp, nước dừa chứa ít đường hơn. Tuy nhiên, với người bị tiểu đường, đường tự nhiên vẫn có thể làm tăng đường huyết nếu nạp quá nhiều. Vì vậy, không nên cho rằng nước dừa hoàn toàn vô hại vì có nguồn gốc tự nhiên.

Người mắc tiểu đường không cần phải kiêng tuyệt đối nước dừa

Chuyên gia dinh dưỡng Jillian Kubala tại bang New York (Mỹ) cho rằng người mắc tiểu đường không cần phải kiêng tuyệt đối nước dừa. Điều quan trọng là kiểm soát lượng uống và tính đó vào tổng lượng đường bột cần kiểm soát trong khẩu phần ăn.

Hiệp hội Tiểu đường Anh khuyến nghị người tiểu đường chỉ nên uống nước dừa với lượng vừa phải, không quá 150 ml/ngày. Nói cách khác, nước dừa không nằm trong danh sách thực phẩm cấm đối với người tiểu đường. Tuy nhiên, đây cũng không phải là món có thể uống thoải mái.

Nếu muốn uống nước dừa, người bệnh nên lưu ý một số nguyên tắc đơn giản. Trước hết, nên ưu tiên nước dừa nguyên chất và không thêm đường. Một số sản phẩm đóng chai được bán trên thị trường có thể đã được thêm đường hoặc hương liệu, khiến lượng đường tăng lên đáng kể.

Người bệnh cũng không nên uống nước dừa khi bụng quá đói. Một mẹo có thể hạn chế tăng đường huyết khi uống nước dừa là hãy vừa uống vừa ăn các món giàu protein hay chất béo lành mạnh.

Không phải người mắc tiểu đường nào cũng nên uống nước dừa thường xuyên. Những người đang có đường huyết tăng cao kéo dài hoặc chưa kiểm soát tốt bệnh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.

Đặc biệt, người bị tiểu đường kèm ﻿bệnh thận mạn tính﻿ cần hết sức thận trọng. Nước dừa chứa lượng kali khá cao. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không còn khả năng đào thải kali dư thừa như trước.

Một báo cáo ca bệnh đăng trên chuyên san Peritoneal Dialysis International ghi nhận một bệnh nhân tiểu đường loại 2 đã uống khoảng 1 lít nước dừa mỗi ngày. Bệnh nhân này xuất hiện tình trạng tăng kali máu. Sau khi ngừng uống, nồng độ kali trong máu đã giảm trở lại.

Do đó, người mắc bệnh thận không nên tự ý uống nhiều nước dừa nếu chưa tham khảo ý kiến bác sĩ. Người bệnh nên ưu tiên các loại đồ uống không chứa hoặc chứa rất ít đường như nước lọc, trà không đường hoặc cà phê không đường, theo Medical News Today.