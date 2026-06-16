Người thận yếu có nên uống sữa hay phải kiêng hoàn toàn?

Sữa là nguồn cung cấp protein, canxi, vitamin B12 và nhiều dưỡng chất cần thiết. Các dưỡng chất này giúp duy trì khối cơ, chức năng miễn dịch và phòng ngừa suy dinh dưỡng. Đây là những vấn đề khá thường gặp ở người mắc bệnh thận mạn tính, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người mắc bệnh thận vẫn có thể uống sữa nhưng cần chọn loại phù hợp và với lượng vừa phải ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Điều cần lưu ý là sữa, chẳng hạn sữa bò hay sữa dê, cũng chứa khá nhiều phốt pho và kali. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể sẽ không đào thải hiệu quả các khoáng chất này, khiến chúng tích tụ trong máu, bà Susan Meyer, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết.

Quỹ Thận Quốc gia Mỹ khuyến cáo lượng phốt pho dư thừa kéo dài sẽ khiến cơ thể rút canxi từ xương để cân bằng. Hệ quả là làm xương yếu đi và làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu. Vì vậy, người bị thận yếu không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn sữa. Điều quan trọng là lựa chọn đúng loại và uống với mức phù hợp.

Ở giai đoạn sớm của bệnh thận mạn, khi khả năng lọc của thận vẫn còn tương đối tốt và các chỉ số kali, phốt pho trong máu chưa tăng, nhiều người vẫn có thể uống sữa với lượng vừa phải.

Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển đến các giai đoạn muộn hơn, khả năng đào thải các chất khoáng bắt đầu suy giảm đáng kể. Lúc này, bác sĩ có thể yêu cầu điều chỉnh lượng kali, phốt pho và protein trong chế độ ăn. Những người có nồng độ kali máu tăng cao có thể cần hạn chế các món giàu kali, trong đó có sữa và một số sản phẩm từ sữa.

Người chạy thận nhân tạo nên dùng sữa theo chỉ định của bác sĩ

Ngược lại, người đang chạy thận nhân tạo lại có nhu cầu protein cao hơn do mất protein trong quá trình lọc máu. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng của nhóm này sẽ khác. Họ vẫn có thể uống sữa nhưng phải được theo dõi chặt chẽ từ bác sĩ.

Đối với người mắc bệnh thận ở giai đoạn nhẹ và chưa có rối loạn kali hoặc phốt pho máu, sữa bò vẫn được uống với khẩu phần phù hợp. Tuy nhiên, những người đã bị tăng kali hoặc tăng phốt pho máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng uống hoặc chuyển sang loại khác.

Hiện nay có nhiều loại sữa công thức được thiết kế riêng cho người suy thận. Những loại này thường được điều chỉnh hàm lượng protein, giảm phốt pho, giảm kali và natri để phù hợp với từng giai đoạn bệnh.

Một số loại dành cho người chưa chạy thận và có lượng protein thấp hơn. Mục tiêu là nhằm giảm gánh nặng chuyển hóa cho thận. Trong khi đó, các loại dành cho người đang lọc máu lại được tăng cường protein để bù đắp lượng thất thoát trong quá trình điều trị. Người bệnh không nên tự ý lựa chọn mà cần tuân theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, theo Healthline (Mỹ).