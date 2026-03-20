Thận yếu nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày? Không phải cứ càng nhiều càng tốt

Với người thận yếu, nếu uống quá ít nước thì cơ thể dễ bị mất nước, khiến quá trình lọc của thận kém hiệu quả. Ngược lại, nếu uống quá nhiều thì nước có thể tích tụ lại trong cơ thể, gây phù, tăng huyết áp hoặc rối loạn điện giải, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nhiều khuyến cáo sức khỏe thường yêu cầu mỗi ngày cần uống ít nhất 2 lít nước, nhưng thực tế điều này không đúng trong mọi trường hợp. Theo Tổ chức quốc gia về Thận của Mỹ, nhu cầu nước của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, cân nặng, mức độ vận động, khí hậu và đặc biệt là tình trạng sức khỏe của thận.

Với người có vấn đề về thận, điều quan trọng không phải là uống ít hay nhiều nước mà là uống đủ nước ẢNH: AI

Ở người khỏe mạnh, lượng nước thường được khuyến nghị khoảng 2 - 3 lít/ngày, bao gồm cả nước trong thức ăn. Tuy nhiên, khi thận bị suy yếu, khả năng điều hòa nước của cơ thể không còn lành mạnh như trước. Vì vậy, cùng một lượng nước có thể phù hợp với người này nhưng lại gây hại cho người khác. Do đó, không thể áp dụng một con số cố định mà cần điều chỉnh linh hoạt theo tình trạng cơ thể.

Ở giai đoạn nhẹ của bệnh thận, chức năng lọc vẫn còn tương đối tốt. Trong trường hợp này, đa số người bệnh vẫn nên duy trì lượng nước gần giống người bình thường, khoảng 1,5 - 2 lít/ngày. Tất nhiên, con số này sẽ cần điều chỉnh tùy theo từng cá nhân.

Uống đủ nước giúp tăng lượng nước tiểu, từ đó hỗ trợ đào thải chất cặn ra khỏi cơ thể. Đồng thời, nó cũng giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và hạn chế tích tụ các chất độc trong máu.

Khi bệnh thận tiến triển đến mức trung bình, nhu cầu nước bắt đầu cần được kiểm soát chặt hơn. Lúc này, lượng nước thường dao động khoảng 1,5 - 2,5 lít/ngày, tùy vào tình trạng cụ thể.

Điều quan trọng không chỉ là tổng lượng nước mà còn là cách uống. Người bệnh nên uống rải đều trong ngày, tránh uống quá nhiều cùng lúc vì có thể gây áp lực lên thận và hệ tuần hoàn.

Bệnh thận giai đoạn nặng cần hạn chế nước theo hướng dẫn của bác sĩ

Ở giai đoạn nặng, khi chức năng thận suy giảm đáng kể, cơ thể thường không thể đào thải nước hiệu quả. Khi đó, nước dễ bị giữ lại trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như phù chân, phù mặt hoặc khó thở. Trong những trường hợp này, bác sĩ thường yêu cầu hạn chế lượng nước uống mỗi ngày. Mức hạn chế cụ thể sẽ khác nhau tùy vào từng người, dựa trên lượng nước tiểu, cân nặng và mức độ giữ nước.

Thay vì cố định một lượng nước cụ thể, người có vấn đề về thận có thể dựa vào các dấu hiệu của cơ thể để đánh giá lượng nước đã đủ hay chưa. Nước tiểu là dấu hiệu dễ nhận biết. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt, cơ thể thường đã uống đủ nước. Nếu nước tiểu vàng đậm, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước, theo Medical News Today.