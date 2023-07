Uống nước kiềm có giúp phòng chống ung thư?

Không có bằng chứng khoa học về việc uống nước kiềm tốt cho bệnh ung thư

Bác sĩ chuyên khoa I Đinh Trần Ngọc Mai (khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết gần đây có quảng cáo cho là nước kiềm giúp làm tăng sức đề kháng, giảm cân, ổn định huyết áp, thải độc và phòng chống ung thư. Một số nghiên cứu nhỏ ở Nhật Bản báo cáo khả năng hỗ trợ cải thiện bệnh gout, táo bón, tiêu chảy mạn tính, viêm dạ dày do nước kiềm hoạt động tương tự một chất chống oxy hóa.

"Tuy nhiên, hiện nay chưa có các bằng chứng rõ ràng và nghiên cứu chuyên sâu về tác dụng của loại nước này. Uống nước kiềm lâu dài làm phá vỡ mức độ pH bình thường của cơ thể, gây ra các triệu chứng khó chịu như nôn ói, run tay, buồn nôn… Do đó, với một vài lợi ích chưa được chứng minh hoàn toàn có lợi cho sức khỏe, nên không khuyến cáo sử dụng nước kiềm hằng ngày", bác sĩ Ngọc Mai chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Tất Khánh Dương, Tổ trưởng tổ Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết nước ion kiềm là nước có độ pH trong khoảng 8,5 - 9,5, dùng uống trực tiếp mà không cần phải đun sôi.

"Nước kiềm có vị dịu mát tự nhiên rất dễ chịu, đem đến cảm giác trong lành cho người uống. Nước ion kiềm đóng chai có chứa một thành phần quan trọng là chất điện giải, tốt cho cơ thể, nhưng không phải là thuốc, do đó loại nước này không thể giúp chữa bệnh hay phòng bệnh ung thư. Ngoài ra, một số tác hại do việc uống nước ion kiềm quá nhiều có thể kể đến như rủi ro về việc phá vỡ mức độ pH bình thường của cơ thể, dẫn đến tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, co giật cơ, run tay, ngứa ran ở mặt, bàn tay hoặc bàn chân", bác sĩ Dương lưu ý.

Không có bằng chứng khoa học về nước kiềm giúp phòng chống ung thư SHUTTERSTOCK

Theo chuyên trang ung thư Cancer.net của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ, cho đến nay, không có nghiên cứu nào chỉ ra rằng uống nước kiềm có thể ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư. Cơ thể con người theo cơ chế tự nhiên đã có thể cân bằng độ axit và độ kiềm của máu. Ví dụ, chúng ra thở ra carbon dioxide trong quá trình hô hấp để điều chỉnh độ pH của máu. Thận cũng tiết ra các ion để giúp ổn định độ pH của máu.

Vì vậy, nhiều bác sĩ, chuyên gia không ủng hộ việc sử dụng nước kiềm để phòng ngừa hoặc điều trị ung thư như một số quảng cáo.