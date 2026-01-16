Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống nước lạnh ngay sau tập luyện, có gây nguy hiểm cho tim mạch?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/01/2026 00:08 GMT+7

Sau khi chạy bộ, tập gym hay lao động đòi hỏi thể lực, chúng ta thường thích uống ngay nước đá để giải khát. Sở thích này tác động thế nào đến tim mạch sẽ phụ thuộc nhiều vào cách uống và tình trạng cơ thể.

Khi vận động, cơ thể tăng nhiệt độ và kích hoạt cơ chế tản nhiệt. Cụ thể, mạch máu dưới da giãn ra, mồ hôi tiết nhiều và nhịp tim tăng để đưa máu ra tay, chân, da và các mô dưới da, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nước lạnh ngay sau tập luyện: có gây nguy hiểm cho tim mạch ? - Ảnh 1.

Sau vận động, mọi người nên uống từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nhanh khi còn thở gấp

ẢNH: AI

Đổ nhiều mồ hôi khiến cơ thể mất nước, từ đó làm thể tích máu giảm nhẹ. Sau khi dừng tập, những thay đổi này chưa lập tức trở về bình thường. Vì vậy, nếu có thêm kích thích đột ngột như đứng dậy nhanh hoặc uống một lượng lớn nước trong thời gian rất ngắn, một số người có thể cảm thấy choáng. Đây là trạng thái sinh lý khi điều hòa thân nhiệt, không phải dấu hiệu vấn đề tim mạch.

Ưu tiên nước mát ở mức độ vừa thay vì quá lạnh

Với tim mạch, uống nước, đặc biệt là nước lạnh, có thể gây ra các phản ứng tạm thời, chẳng hạn khiến nhịp tim chậm lại trong thời gian ngắn. Ở người khỏe mạnh, đây là một phản xạ sinh lý bình thường và không gây hại.

Xét về lợi ích, uống nước mát hoặc lạnh sau vận động giúp bù nước và góp phần hạ nhiệt cơ thể. Nước uống vào sẽ hấp thụ một phần nhiệt, làm giảm cảm giác nóng và căng thẳng do nhiệt.

Nghiên cứu trên chuyên san Frontiers in Sports and Active Living cho thấy uống nước lạnh trong và sau vận động có thể giúp giảm mức tăng nhiệt độ lõi và cải thiện cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu đến từ việc uống đủ nước, chứ không phải từ việc nước càng lạnh càng tốt .

Một số nhóm người cần thận trọng hơn khi uống nước rất lạnh sau vận động. Đó là người có tiền sử ngất không rõ nguyên nhân, người có rối loạn nhịp tim, bệnh liên quan đến cấu trúc tim hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp.

Các bằng chứng khoa học hiện có cho thấy với người khỏe mạnh, uống nước lạnh sau vận động hiếm khi gây nguy hiểm cho tim mạch. Cách uống và tình trạng cơ thể lúc đó mới là yếu tố quyết định.

Với đa số người khỏe mạnh, cách uống nước là yếu tố quan trọng nhất. Uống từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nhanh khi còn thở gấp. Hãy ưu tiên nước mát ở mức độ vừa thay vì quá lạnh, theo Medical News Today.

Khám phá thêm chủ đề

uống nước Nước lạnh Tim mạch Rối loạn nhịp tim Tập luyện
