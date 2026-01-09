Điều gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn uống nước ấm vào buổi sáng sớm?

Nước ấm không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Emily Dashiell, bác sĩ y học tự nhiên tại Mỹ, cho biết uống đồ uống ấm giúp tăng thân nhiệt và cải thiện tiêu hóa.

Uống đồ uống ấm giúp cải thiện tiêu hóa Ảnh: AI

Cung cấp nước cho cơ thể

Uống đủ nước mỗi ngày là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và ngăn ngừa mất nước, tình trạng xảy ra khi cơ thể không được bổ sung đủ dịch.

Việc cấp nước đầy đủ tác động trực tiếp đến hoạt động thần kinh, tiêu hóa, làn da và chức năng thận.

Ít run rẩy hơn khi trời lạnh

Uống nước ấm khi thời tiết lạnh có thể giúp giảm run rẩy bằng cách điều hòa thân nhiệt. Chất lỏng ấm làm tăng nhiệt độ bên trong cơ thể trong thời gian ngắn, nhờ đó giảm nhu cầu run để tạo nhiệt.

Tuần hoàn máu được cải thiện

Nhiệt độ ấm làm giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Đây là lý do các liệu pháp nhiệt như xông hơi hay tắm nước ấm thường được khuyến nghị để hỗ trợ tuần hoàn.

Uống nước nóng hoặc nước ấm có thể mang lại tác động tương tự. Dù tác dụng làm ấm bên trong chỉ mang tính tạm thời, việc uống nước nóng thường xuyên có thể hỗ trợ lưu thông máu.

Hỗ trợ giảm đau

Đồ uống ấm giúp thư giãn cơ bắp và hỗ trợ giảm đau. Tuần hoàn tăng lên từ liệu pháp nhiệt bên ngoài giúp đưa máu, dưỡng chất và oxy đến cơ, đồng thời làm giảm axit lactic gây đau nhức.

Hỗ trợ giảm cân

Uống nhiều nước là một cách phổ biến để hỗ trợ giảm cân vì quá trình trao đổi chất cần đủ dịch. Nước ấm có thể là một điểm cộng vì làm tăng nhiệt độ cơ thể và kích hoạt trao đổi chất.

Uống nhiều nước là một cách phổ biến để hỗ trợ giảm cân Ảnh minh họa: AI

Tốt cho tiêu hóa

Hệ tiêu hóa cần đủ nước để vận chuyển thức ăn và duy trì sự cân bằng trong đường ruột. Uống nước ấm hoặc nước nóng giúp thư giãn cơ trơn của đường tiêu hóa và giúp hệ thống hoạt động trơn tru.

Giảm táo bón

Táo bón được định nghĩa là đi tiêu ít hơn 3 lần mỗi tuần, thường liên quan đến việc uống không đủ nước. Uống nước ấm hoặc nước nóng có thể hỗ trợ nhu động ruột đều đặn hơn.

Giảm nghẹt mũi

Việc hít hơi nước từ đồ uống nóng và uống trực tiếp các loại đồ uống này, như nước nóng, có thể giúp làm loãng dịch nhầy và thông xoang.

Hỗ trợ chức năng hệ thần kinh

Hệ thần kinh trung ương cần đủ nước để hoạt động bình thường. Thiếu nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một số chức năng não bộ và khả năng điều hòa cảm xúc.

Giảm căng thẳng

Duy trì đủ nước có thể cải thiện tâm trạng vì hỗ trợ hệ thần kinh trung ương. Việc uống không đủ nước làm giảm khả năng cảm nhận sự bình tĩnh, hài lòng và các cảm xúc tích cực khác.

Giảm độc tố trong cơ thể

Một số chuyên gia cho rằng uống nước nóng có thể là một cách hỗ trợ thải độc.

Theo đó, việc làm tăng nhiệt độ bên trong cơ thể và kích thích đổ mồ hôi giúp đào thải độc tố. Uống nhiều nước còn giúp hỗ trợ sức khỏe thận bằng cách làm loãng chất thải trong máu.

Cải thiện triệu chứng co thắt tâm vị

Người bị co thắt tâm vị thường khó nuốt thức ăn và đồ uống. Nước lạnh dễ gây co thắt cơ hơn.

Đồ uống ấm và dịu được khuyến nghị để giảm khó chịu và hỗ trợ quá trình nuốt.

Tuy nhiên, uống nước quá nóng có thể gây tổn thương thực quản, bỏng lưỡi và ảnh hưởng vị giác. Để an toàn, bạn hãy luôn để đồ uống nóng nguội bớt đến nhiệt độ dễ chịu rồi mới uống.