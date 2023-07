Uống nước quá nhiều, bé trai suýt chết do tác hại ít người biết

Vụ việc xảy ra vào ngày 4.7, khi cậu bé Ray Jordan, 10 tuổi, chạy chơi cùng các anh em họ ở nhà riêng tại thành phố Columbia, bang South Carolina (Mỹ). Đó là một ngày nóng bức và bọn trẻ được thỏa thích chơi đùa quanh nhà, theo Daily Mail (Anh).

Cậu bé Ray Jordan ở Mỹ đã phải cấp cứu vì uống quá nhiều nước SHUTTERSTOCK

Cô Stacy, mẹ của Ray, mô tả bọn trẻ đã chạy chơi đầy phấn khích quanh nhà. Cả đám con trai còn nhảy lên tấm bạt lò xo để chơi. Sau một lúc chơi đùa, bé Ray khát nước và chạy vào nhà để uống.

"Chúng tôi không để ý là thằng bé đã uống bao nhiêu nước", cô Stacy kể lại. Tuy nhiên, mọi người sau đó biết được là bé Ray đã uống đến 6 chai nước chỉ trong 1 giờ.

Truyền thông Anh không tiết lộ dung tích mỗi chai nước cậu bé uống là bao nhiêu, chỉ biết lượng nước đó đã nhiều đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của Ray. Các chuyên gia cho biết uống 3-4 lít nước chỉ trong khoảng thời gian ngắn là vài tiếng cũng đủ để gây ngộ độc nước. Vì thận chỉ có thể đào thải từ 0,8 đến 1 lít nước/giờ. Uống vượt quá lượng nước này sẽ làm mất cân bằng điện giải và dẫn đến ngộ độc.

Chỉ trong vòng 1 giờ sau khi uống, ông Jeff Jordan, cha của bé Ray, phát hiện con trai rơi vào trạng thái đờ đẫn, gần giống như đang phê ma túy hay say rượu nặng.

"Ray không còn kiểm soát cử động phần đầu, cánh tay hay bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Chức năng vận động của thằng bé đã bị mất", ông Jeff kể lại.

Tình trạng của bé Ray khiến vợ chồng ông Jeff vô cùng hoảng sợ. Họ đã lập tức đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Prisma Health ở thành phố Columbia. Các bác sĩ đã kiểm tra y tế khẩn cấp và xác nhận các triệu chứng của cậu bé là do ngộ độc nước.

Chính vì uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn đã khiến nồng độ natri trong máu rơi xuống mức thấp nghiêm trọng. Não bé Ray bắt đầu phù lên do tích nước. Các bác sĩ đã dùng thuốc để cậu bé đào thải nước thật nhanh ra khỏi cơ thể, sau đó can thiệp để điều chỉnh nồng độ natri và kali trong máu về mức bình thường. May mắn là cậu bé đã sớm tỉnh dậy.

Bác sĩ thông báo nhờ được cứu chữa kịp thời nên sức khỏe của bé Ray sẽ hồi phục hoàn toàn và không gặp biến chứng nào.

Ông Jeff đã chia sẻ câu chuyện của con trai mình với truyền thông để cảnh báo mọi người.

Uống quá nhiều nước có thể khiến cơ thể bị dư thừa lượng lớn nước và dẫn đến ngộ độc. Các triệu chứng điển hình của ngộ độc nước là đau đầu, lú lẫn, buồn ngủ, mệt mỏi, nôn mửa, co thắt hoặc yếu cơ, theo Daily Mail.