Uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, thanh niên ở Huế bị khởi tố

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
27/03/2026 19:20 GMT+7

Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Kim Tuấn (25 tuổi, sống tại thành phố Huế) điều khiển xe máy không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường đã gây tai nạn khiến một cụ bà tử vong.

Ngày 27.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn (25 tuổi, trú tại thôn Phò Nam A, xã Quảng Điền, thành phố Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng do vi phạm nồng độ cồn.

Gây tai nạn chết người khi có nồng độ cồn, nam thanh niên bị khởi tố - Ảnh 1.

Nguyễn Kim Tuấn tại thời điểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: PHAN BÉ

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 14.2, sau khi uống rượu say, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe máy chở theo một thanh niên lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò. Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường gây tai nạn với một cụ bà 85 tuổi ở thôn Niêm Phò đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Quảng Điền nhưng đã tử vong cùng ngày. Nguyễn Kim Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán; xe máy bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Kim Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, Tuấn còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Kim Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.

Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn, 2 người bị thương

Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn, 2 người bị thương

Khi đang di chuyển trên phố Trung Kính (Hà Nội), ô tô Lexus RX350 bất ngờ gây tai nạn liên hoàn, khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

