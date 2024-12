Uống rượu rồi đánh nhau, tát công an khi bị triệu tập lên phường

Ngày 19.12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Bắc Giang, Viện KSND TP.Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Nguyễn Văn Dương (30 tuổi, trú trên địa bàn) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Dương ẢNH: VIỆN KSND TỈNH BẮC GIANG

Khuya 26.11, Công an P.Đa Mai (TP.Bắc Giang) nhận tin báo về vụ xô xát giữa bị can Dương và ông N.V.L (43 tuổi, hàng xóm của bị can Dương).

Để giải quyết vụ việc, tổ công tác Công an P.Đa Mai đến nhà bị can Dương triệu tập người này lên trụ sở.

Do trước đó đã sử dụng rượu, bia, bị can Dương không chấp hành, có hành vi chửi mắng, xúc phạm tổ công tác. Đồng thời, bị can đã tát vào mặt một cán bộ Công an P.Đa Mai.

Viện KSND TP.Bắc Giang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ sử dụng rượu, bia rồi không chấp hành quy định pháp luật. Việc xử lý nghiêm các trường hợp này là cần thiết, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đồng thời cảnh tỉnh những người sử dụng chất kích thích mà không làm chủ được bản thân.

Cũng liên quan đến rượu, bia, mới đây Công an TX.Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện một video đăng tải trên mạng xã hội về việc 6 nam thanh niên đánh nhau. Những người này là anh em họ, bạn bè, đến thuê trọ và đi làm công nhân.

Xô xát xảy ra chỉ vì chuyện tranh nhau trả tiền sau khi uống rượu. Sẵn hơi men, người này xô đẩy người kia, dẫn đến đánh lộn. Công an TX.Việt Yên đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 5 trong số 6 người, về hành vi cố ý gây thương tích.