Update 5 'chiến thần' chống lão hóa này nếu không muốn già sọm trước 30

Retinol

Nhắc đến chống lão hóa mà bỏ qua Retinol thì quả là một thiếu sót lớn. Hoạt chất "thần thánh" này chính là phái sinh của Vitamin A, có khả năng kích thích sản sinh collagen, elastin, giúp tái tạo tế bào da mạnh mẽ.

Retinol giúp cải thiện nếp nhăn, làm mờ các vết nám, tàn nhang, đồng thời se khít lỗ chân lông, mang lại làn da căng bóng, mịn màng. Dùng Retinol một thời gian, bạn sẽ thấy da khỏe hơn, đàn hồi tốt hơn và "hack tuổi" cực đỉnh.

Tuy nhiên, Retinol là một hoạt chất mạnh, nên khi mới bắt đầu, bạn nên dùng với tần suất thấp (khoảng 2-3 lần/tuần) để da làm quen, sau đó mới tăng dần. Đừng quên dưỡng ẩm và dùng kem chống nắng thật kỹ vào ban ngày để bảo vệ da, tránh bị kích ứng.

Mới bắt đầu dùng Retinol nên sử dụng với tần suất thấp để tránh kích ứng

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm Retinol "ngon - bổ - rẻ" nhưng hiệu quả thì không thể bỏ qua "em" Kem dưỡng da chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum. Sản phẩm này sử dụng Retinoid - một dẫn xuất thế hệ mới của Retinol, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng kích ứng, bong tróc thường gặp, nhưng vẫn đảm bảo khả năng chống lão hóa mạnh mẽ.

Rejuvaskin Retinoid Face Serum không chỉ giúp mờ nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da mà còn chứa các thành phần phục hồi da như vitamin E, chiết xuất trà xanh, giúp dưỡng ẩm và làm dịu da hiệu quả. "Em nó" có kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính, cực kỳ phù hợp với những ai mới bắt đầu dùng Retinoid hoặc có làn da nhạy cảm. "Chiến thần" này chính là chân ái giúp bạn có làn da trẻ đẹp, thách thức thời gian đấy!

Niacinamide

Niacinamide, một cái tên đã quá quen thuộc trong giới skincare. Với khả năng kích thích sản sinh collagen, Niacinamide giúp da săn chắc, đàn hồi hơn, đồng thời làm mờ các nếp nhăn và se khít lỗ chân lông cực hiệu quả. Không chỉ thế, em này còn được ví như "lá chắn thép" bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, làm dịu da và giảm thâm mụn. Chính vì những công dụng "khủng" này mà Niacinamide luôn là thành phần không thể thiếu trong mọi chu trình dưỡng da chống lão hóa, giúp bạn giữ mãi nét thanh xuân và rạng rỡ.

Vitamin C

Nhắc đến chống lão hóa mà không kể tên Vitamin C thì đúng là một thiếu sót cực lớn! Em nó được mệnh danh là "chiến thần" vạn năng, giải quyết được cả tá vấn đề của da.

Vitamin C hoạt động như một chất chống ô xy hóa cực mạnh, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV hay ô nhiễm. Chính những tác nhân này là thủ phạm hàng đầu khiến da bị lão hóa sớm. Ngoài ra, Vitamin C còn giúp kích thích sản sinh collagen, loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Nhờ đó, da sẽ căng bóng, mịn màng hơn, giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn và vết chân chim.

Làm thế nào để đưa "chiến thần" Vitamin C vào chu trình skincare một cách hiệu quả? Một trong những cách tốt nhất chính là sử dụng serum. Với nồng độ hoạt chất cao, serum sẽ phát huy tối đa công dụng của Vitamin C.

Vitamin C ức chế sản sinh melanin (sắc tố gây sạm da, nám, tàn nhang) giúp da sáng khỏe

Nếu bạn đang tìm kiếm một em serum Vitamin C đỉnh của chóp thì đừng bỏ qua VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate. Em này được giới beauty blogger "phát cuồng" bởi khả năng dưỡng trắng, mờ thâm và chống lão hóa "đỉnh kout".

VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate chứa các dẫn xuất Vitamin C ổn định, ít gây kích ứng, giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung thêm nhiều thành phần xịn sò khác giúp da căng mướt và rạng rỡ hơn trông thấy. Với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính, em này sẽ là "chân ái" cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Hyaluronic Acid

HA không chỉ là một 'vị cứu tinh' cho làn da khô, giúp cấp ẩm siêu đỉnh mà còn là 'người bạn đồng hành' trong việc giữ cho làn da luôn căng mướt, đàn hồi. Mỗi phân tử HA có khả năng giữ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó, nghe thôi đã thấy 'xịn sò' cỡ nào rồi đúng không? Vì vậy, nếu muốn da lúc nào cũng 'tràn đầy năng lượng', mịn màng và 'bung lụa' hết mình mà không lo nếp nhăn thì đừng ngần ngại thêm HA vào routine skincare hằng ngày.

Peptide

Peptide là gì mà "hot" đến thế? Hiểu đơn giản thì nó là những chuỗi axit amin, "viên gạch" xây dựng nên collagen và elastin - hai loại protein quyết định độ căng mịn và đàn hồi của da. Khi bước qua tuổi 25, lượng collagen tự nhiên sẽ suy giảm, khiến da dễ bị chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Lúc này, Peptide như một "nhà thầu tài ba", trực tiếp gửi tín hiệu đến các tế bào, kích thích sản sinh collagen và sửa chữa các tổn thương.