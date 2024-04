Update ngay 6 hoạt chất dưỡng trắng da an toàn mà hiệu quả

Dưỡng trắng da chống lão hóa bằng vitamin C

Vitamin C là một trong số thành phần làm trắng da và chống ô xy hóa đang được sử dụng phổ biến hàng đầu hiện nay. Chúng có nhiều dẫn xuất và sử dụng nhiều trong mỹ phẩm vẫn là dưới dạng Ascorbic Acid, L-ascorbic Acid trong mỹ phẩm. Công dụng chính của vitamin C là vô hiệu hóa gốc tự do hoạt động và thúc đẩy quá trình sửa chữa cùng bảo vệ mô. Chính nhờ những đặc tính này mà vitamin C ngăn chặn tình trạng tăng sắc tố xuất hiện.

Ngoài ra, nhiều bằng chứng khoa học còn chứng minh hoạt chất vitamin C ngăn chặn Tyrosinase tiết quá mức. Đây là loại enzyme kích hoạt quá trình sản sinh melanin. Theo đó, sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa vitamin C sẽ thấy làn da khỏe đẹp, tươi sáng đều màu hơn.

Làm trắng da an toàn với hoạt chất Niacinamide

Tác dụng của hoạt chất Niacinamide là ức chế các hắc sắc tố xâm nhập và làm đậm màu các tế bào da. Theo nhiều kiểm nghiệm lâm sàng, Niacinamide ức chế từ 35% đến 68% quá trình chuyển hóa melanosome. Đây được hiểu là quá trình melanin xuất hiện trong da dưới dạng tế bào sừng. Chính vì vậy, các sản phẩm mỹ phẩm có chứa Niacinamide giúp làm mờ đốm nâu cho làn da tươi sáng và trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, Niacinamide còn có tác dụng hỗ trợ quá trình sản xuất ceramide và elastin để hàng rào bảo vệ tự nhiên luôn khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ tia UV, khói bụi, ô nhiễm.

Alpha Arbutin dưỡng trắng da nhanh chóng

Alpha Arbutin có cấu trúc hóa học gần tương đồng nên được lựa chọn thay thế an toàn cho Hydroquinone trong việc làm trắng da và điều trị nám. Alpha Arbutin là thành phần tự nhiên và thường được chiết xuất từ quả bearberry, lúa mì, da dê và lá của quả việt quất, nam việt quất. Chúng giúp ức chế Tyrosinase và từ đó ngăn chặn hắc sắc tố phát triển. Vậy nên, nếu làn da của bạn đang gặp các vấn đề về nám sạm, thâm mụn hay da không đều màu do tia UV gây nên thì có thể lựa chọn sản phẩm chăm sóc da chứa hoạt chất Alpha Arbutin.

Tái tạo tế bào mới với AHA/ BHA

Cơ chế hoạt động của hoạt chất AHA và BHA là loại bỏ lớp tế bào chết già nua cho làn da tươi sáng đều màu. Trong đó, AHA (Lactic Acid, Glycolic Acid, Mandelic Acid…) và BHA (Salicylic Acid) vừa lấy đi những mảng da chết xỉn màu, thâm sạm; vừa kích thích quá trình sản sinh tế bào mới diễn ra theo đúng chu kỳ. Cũng chính vì công dụng đó mà lỗ chân lông thông thoáng, sáng mịn và dễ dàng hấp thu các dưỡng chất khác để phát huy tác dụng nhanh nhất.

Trẻ hóa và làm sáng da với Retinoid

Trong nhóm Retinoid gồm có các phát sinh như Tretinoin, Retinol, Retinaldehyde (hay Retinal), Adapalene, Retinol ester… với tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen giúp làm mờ đốm nâu và cải thiện các dấu hiệu lão hóa, làm đầy nếp nhăn hiệu quả. Làn da luôn mịn màng, mềm mại và tươi sáng hơn rõ rệt. Bên cạnh đó, các hoạt chất trong nhóm Retinoid còn có tác dụng ức chế sản sinh melanin làm mờ vết nám, thâm mụn nhanh chóng.

Dưỡng sáng da với Azelaic Acid

Azelaic Acid chính là chất dưỡng trắng có nguồn gốc từ lúa mì với nguyên lý hoạt động là ức chế Tyrosinase. Đặc biệt, Azelaic Acid chỉ tấn công vào lượng melanin dư thừa nên những vùng có melanin vượt mức được cân bằng trở lại. Chính nhờ đặc tính này mà hoạt chất Azelaic Acid phù hợp với làn da nám sạm, thâm mụn, không đều màu. Bên cạnh đó, Azelaic Acid có đặc tính kháng viêm, làm sạch lớp da chết và hỗ trợ điều trị mẩn đỏ do mụn trứng cá, rosacea.

