Upzi giúp cơ hội nghề nghiệp của Gen Z trở nên ‘rực rỡ’ hơn

Khi Gen Z cần nhiều hơn một công việc
Câu hỏi "nếu cả đời này không rực rỡ thì sao" đang phản ánh rõ tâm thế của Gen Z (thế hệ sinh từ 1997 - 2012) khi bước vào thị trường lao động. Khác với các thế hệ trước, Gen Z không chỉ tìm kiếm một công việc ổn định, mà mong muốn được làm việc linh hoạt, có ý nghĩa và có cơ hội phát triển bản thân lâu dài.
Lớn lên cùng công nghệ và mạng xã hội, Gen Z sẵn sàng thử nghiệm, học hỏi, thậm chí chuyển hướng nhanh chóng nếu cảm thấy công việc không còn phù hợp.
Tuy nhiên, sự linh hoạt này lại khiến họ đối mặt với rất nhiều rào cản: Doanh nghiệp e ngại nhân viên "nhảy việc", kỳ vọng cá nhân đôi khi lệch pha với thực tế và đặc biệt là thiếu một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng để theo đuổi.
Vì vậy, bài toán việc làm hiện nay không còn nằm ở số lượng cơ hội, mà là làm sao kết nối đúng người, đúng việc, giúp người trẻ hiểu bản thân, hiểu nghề và có lộ trình phát triển bền vững.
"Sân lọc" thực tế và lời giải từ thị trường
Đáng chú ý, năm 2026, ở hạng mục Marketers,
Đây là một thử thách sáng tạo và phản ánh đúng "nút thắt" của Gen Z: Đứng giữa vô vàn lựa chọn nhưng thiếu định hướng rõ ràng. Để giải bài toán này, người tham gia không chỉ cần ý tưởng, mà còn phải hiểu sâu về hành vi, tâm lý và nhu cầu của chính thế hệ mình.
"Thiết kế" hành trình nghề nghiệp
Điều này đặt ra một yêu cầu mới: Thay vì tìm kiếm sự ổn định trong công việc, người trẻ cần hướng tới "ổn định năng lực", liên tục học hỏi, nâng cấp bản thân và chủ động xây dựng hồ sơ cá nhân.
Tuy nhiên, để làm được điều đó, Gen Z cần nắm đủ thông tin về yêu cầu của phía nhà tuyển dụng và năng lực chuyên môn, sở thích của bản thân để từ đó tự tin bắt đầu hành trình sự nghiệp.
Upzi: "dẫn đường" GenZ đến hành trình rực rỡ
Từ bài toán đó, Upzi được phát triển như một bước đi chiến lược của Navigos Group. Không đơn thuần là ứng dụng tìm việc, Upzi được định vị như một "người bạn đồng hành", giúp người trẻ định hình con đường sự nghiệp ngay từ sớm.
Thông qua công nghệ và dữ liệu, nền tảng này hỗ trợ người dùng hiểu rõ điểm mạnh, kỹ năng, nắm bắt nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp và lựa chọn công việc phù hợp để xây dựng lộ trình phát triển cá nhân hóa.
Nhờ đó, người trẻ không chỉ tìm được việc, mà còn biết mình cần làm gì để tiến xa hơn trong nghề.
Không dừng lại ở môi trường trực tuyến, Upzi còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối thực tế. Nổi bật là sự kiện Career Pathfinder
Chia sẻ về động lực tham gia Vietnam Young Lions 2026, ông Hirohide Uchiyama, Head of Marketing, Navigos Group, cho biết: "Kể từ tháng 9.2025, đã có hơn 120.000 người sử dụng Upzi. Để tiếp tục phát triển Upzi và tiếp cận nhiều người trẻ hơn, chúng tôi quyết định tham gia Vietnam Young Lions".
Trong thời gian tới, Upzi đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục, nhằm mang đến nhiều chương trình hướng nghiệp thiết thực hơn. Đây được xem là bước đi quan trọng để giúp người trẻ chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào thị trường lao động, nhằm giúp Gen Z tự tin "rực rỡ" theo cách của mình.
