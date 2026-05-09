Upzi giúp cơ hội nghề nghiệp của Gen Z trở nên ‘rực rỡ’ hơn

Khi Gen Z cần nhiều hơn một công việc

Câu hỏi "nếu cả đời này không rực rỡ thì sao" đang phản ánh rõ tâm thế của Gen Z (thế hệ sinh từ 1997 - 2012) khi bước vào thị trường lao động. Khác với các thế hệ trước, Gen Z không chỉ tìm kiếm một công việc ổn định, mà mong muốn được làm việc linh hoạt, có ý nghĩa và có cơ hội phát triển bản thân lâu dài.

Lớn lên cùng công nghệ và mạng xã hội, Gen Z sẵn sàng thử nghiệm, học hỏi, thậm chí chuyển hướng nhanh chóng nếu cảm thấy công việc không còn phù hợp.

Tuy nhiên, sự linh hoạt này lại khiến họ đối mặt với rất nhiều rào cản: Doanh nghiệp e ngại nhân viên "nhảy việc", kỳ vọng cá nhân đôi khi lệch pha với thực tế và đặc biệt là thiếu một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng để theo đuổi.

Vì vậy, bài toán việc làm hiện nay không còn nằm ở số lượng cơ hội, mà là làm sao kết nối đúng người, đúng việc, giúp người trẻ hiểu bản thân, hiểu nghề và có lộ trình phát triển bền vững.

"Sân lọc" thực tế và lời giải từ thị trường

Trong bối cảnh đó, Vietnam Young Lions 2026 nổi lên như một sân chơi giúp Gen Z "thử nghề". Tại đây, thí sinh phải giải các đề bài thực tế từ doanh nghiệp trong thời gian ngắn, qua đó rèn luyện tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc dưới áp lực. Đây cũng là lý do Upzi tham gia Vietnam Young Lions 2026: Lắng nghe Gen Z, thấu hiểu "điểm nghẽn" và nhu cầu thực tế của họ, từ đó xây dựng sản phẩm có thể đồng hành lâu dài cùng hành trình trưởng thành của người trẻ.

Ông Hirohide Uchiyama - đại diện nhà tài trợ kim cương Upzi, nhận kỷ niệm chương từ bà Phạm Diệu Anh - CEO, AIM Academy

Đáng chú ý, năm 2026, ở hạng mục Marketers, Upzi ( nền tảng chọn nghề, tìm việc cho bạn trẻ thuộc Navigos Group) đã mang đến đề bài với cốt lõi giải pháp tăng trưởng dựa trên sản phẩm: Làm sao để đưa Upzi trở thành không gian tương tác hằng ngày cho sự phát triển sự nghiệp của Gen Z.

Các đội thi giành chiến thắng chụp hình lưu niệm cùng Ban giám khảo và đại diện nhãn hàng Upzi

Đây là một thử thách sáng tạo và phản ánh đúng "nút thắt" của Gen Z: Đứng giữa vô vàn lựa chọn nhưng thiếu định hướng rõ ràng. Để giải bài toán này, người tham gia không chỉ cần ý tưởng, mà còn phải hiểu sâu về hành vi, tâm lý và nhu cầu của chính thế hệ mình.

"Thiết kế" hành trình nghề nghiệp

Theo báo cáo Talent Guide 2026 của Navigos Group, khảo sát hơn 250 doanh nghiệp và 1.600 người lao động cho thấy làn sóng AI đã khiến khoảng 180.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ bị cắt giảm. Doanh nghiệp hiện ứng dụng AI nhiều nhất trong tuyển dụng (40,4%) và đào tạo (31,6%), nhưng phần lớn vẫn sử dụng công cụ miễn phí (40,8%) và gần một nửa chưa triển khai đào tạo kỹ năng AI cho nhân sự. Trong khi đó, người lao động lại có xu hướng chủ động nâng cấp kỹ năng để thích ứng, cho thấy áp lực chuyển đổi ngày càng lớn trong giai đoạn tới.

Điều này đặt ra một yêu cầu mới: Thay vì tìm kiếm sự ổn định trong công việc, người trẻ cần hướng tới "ổn định năng lực", liên tục học hỏi, nâng cấp bản thân và chủ động xây dựng hồ sơ cá nhân.

Các đội thi mang đến những thấu hiểu sâu sắc về thách thức, nhu cầu và cơ hội thực tế của chính thế hệ mình trên hành trình chọn nghề - tìm việc

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Gen Z cần nắm đủ thông tin về yêu cầu của phía nhà tuyển dụng và năng lực chuyên môn, sở thích của bản thân để từ đó tự tin bắt đầu hành trình sự nghiệp.

Upzi: "dẫn đường" GenZ đến hành trình rực rỡ

Từ bài toán đó, Upzi được phát triển như một bước đi chiến lược của Navigos Group. Không đơn thuần là ứng dụng tìm việc, Upzi được định vị như một "người bạn đồng hành", giúp người trẻ định hình con đường sự nghiệp ngay từ sớm.

Thông qua công nghệ và dữ liệu, nền tảng này hỗ trợ người dùng hiểu rõ điểm mạnh, kỹ năng, nắm bắt nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp và lựa chọn công việc phù hợp để xây dựng lộ trình phát triển cá nhân hóa.

Nhờ đó, người trẻ không chỉ tìm được việc, mà còn biết mình cần làm gì để tiến xa hơn trong nghề.

Để sải bước tự tin trên hành trình sự nghiệp, người trẻ cần một người bạn đồng hành tin cậy và rõ ràng

Không dừng lại ở môi trường trực tuyến, Upzi còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối thực tế. Nổi bật là sự kiện Career Pathfinder 2025 , quy tụ hàng loạt doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực như: công nghệ, tài chính, bán lẻ… tạo cơ hội để sinh viên và người đi làm trẻ tiếp cận trực tiếp nhà tuyển dụng.

Chia sẻ về động lực tham gia Vietnam Young Lions 2026, ông Hirohide Uchiyama, Head of Marketing, Navigos Group, cho biết: "Kể từ tháng 9.2025, đã có hơn 120.000 người sử dụng Upzi. Để tiếp tục phát triển Upzi và tiếp cận nhiều người trẻ hơn, chúng tôi quyết định tham gia Vietnam Young Lions".

Bên cạnh đó, việc đồng hành cùng Vietnam Young Lions 2026 giúp Upzi đóng vai trò cầu nối giữa người trẻ và doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh thực tế. Tại đây, ứng viên ngoài thể hiện năng lực, còn được "kiểm chứng" thông qua các bài toán cụ thể.

Ông Hirohide Uchiyama phát biểu tại Lễ khai mạc Chung kết Vietnam Young Lions 2026

Trong thời gian tới, Upzi đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các trường đại học và tổ chức giáo dục, nhằm mang đến nhiều chương trình hướng nghiệp thiết thực hơn. Đây được xem là bước đi quan trọng để giúp người trẻ chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào thị trường lao động, nhằm giúp Gen Z tự tin "rực rỡ" theo cách của mình.