USD chịu nhiều áp lực tăng giá

Giá USD tiến sát mức cao kỷ lục

Trưa 27.3, các ngân hàng thương mại tăng giá USD 30 đồng so với đầu giờ sáng, Vietcombank mua vào 25.390 - 25.420 đồng, bán ra 25.780 đồng; ACB mua vào 25.390 - 25.420 đồng, bán ra 25.770 đồng… Dù vậy, so với đầu tuần, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm giá USD sau khi tăng cao kỷ lục ở 25.820 đồng. Còn so với đầu năm, các ngân hàng đã tăng giá USD 220 đồng, tương đương 0,85%. Mức tăng này vẫn thấp hơn so với tỷ giá trung tâm tăng 504 đồng trong 3 tháng qua, tương đương tăng hơn 2%, trong đó tính riêng tháng 3 đã tăng 0,5%, lên 24.846 đồng.

Giá USD chịu áp lực tăng giá ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Vũ Bình Minh, CFA, Giám đốc Kinh doanh trái phiếu và sản phẩm lãi suất, Khối ngoại hối, thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết các đồng tiền trong khu vực châu Á, trong đó có VND, không được hưởng lợi quá nhiều từ đợt suy giảm của chỉ số chỉ số USD-index gần đây. Ở phía ngược lại, những tin tức về việc các quốc gia châu Âu nới lỏng chính sách tài khóa và tăng chi tiêu quốc phòng, có thể đem lại một số lợi ích tích cực cho các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, những tác động đó được cho là tương đối hạn chế và khó có thể bù đắp cho những tổn thất có thể tới từ các chính sách của Mỹ. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có thể phải đối mặt với rủi ro thuế quan cao nhất trong khu vực ASEAN, do thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng lên 123 tỉ đô la Mỹ vào năm 2024. Do đó, áp lực tổng thể lên tỷ giá là vẫn hiện hữu. Nhóm Nghiên cứu toàn cầu HSBC duy trì dự báo tỷ giá USD/VND đạt mức 25.600 và 25.800 lần lượt tại thời điểm vào cuối quý 1 và cuối năm nay.

Mới đây, Ngân hàng Standard Chartered cũng đã điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND. ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cho biết "Standard Chartered đã nâng mức dự báo giữa năm lên 26.000 đồng/USD từ mức trước đó là 25.450 đồng và dự báo cuối năm 2025 lên 25.700 đồng/USD từ 25.000 đồng".

Yếu tố nào giúp đồng nội tệ giảm bớt áp lực mất giá

Theo ông Leelahaphan, triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn vẫn cần nên thận trọng và chờ đợi thêm thông tin từ chính sách thương mại của Mỹ, xét đến Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bày tỏ sẵn sàng nhập khẩu thêm các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ trong số các mặt hàng khác. Ngoài ra, Standard Chartered dự báo NHNN sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong quý 2/2025 nhằm ứng phó với lạm phát gia tăng. Chính phủ Việt Nam đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên ít nhất 8%, so với mức 6,5 - 7%, với kỳ vọng lạm phát ở mức 4,5 - 5% nhằm tạo dư địa cho việc thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt. Triển vọng tăng trưởng mạnh hơn có thể giúp duy trì lãi suất thấp trong ngắn hạn.

Ông Vũ Bình Minh cho rằng, yếu tố có thể giúp giảm áp lực mất giá của VND trong ngắn hạn, đó là chỉ số USD - Index sẽ tiếp tục suy yếu do số liệu vĩ mô về kinh tế Mỹ đi xuống, cũng như chiến tranh thương mại và sự trỗi dậy của kinh tế khu vực châu Âu, điều đó sẽ giúp cho đồng nội tệ giảm bớt áp lực mất giá. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định xu hướng USD - Index tại thời điểm này và khả năng tăng giá trong trung và dài hạn vẫn là lớn hơn. Đối với thị trường trong nước, Việt Nam hiện nay cũng đang thúc đẩy, tăng cường các đối tác thương mại nước ngoài, góp phần cải thiện nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam, cũng như cải thiện nguồn cung USD và qua đó giảm áp lực mất giá VND. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục mở rộng chính sách nới lỏng trong việc cấp thị thực du lịch, qua đó không những góp phần cải thiện chỉ số bán lẻ tiêu dùng trong nước mà đồng thời cũng tạo thêm một nguồn thu ngoại tệ đáng kể. Cuối cùng, chỉ số lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 2 đặc biệt trong bối cảnh Quốc Hội nới mục tiêu lạm phát lên 4,5 - 5% sẽ tiếp tục tạo ra nhiều không gian để kiểm soát áp lực mất giá của VND.

Ông Vũ Bình Minh cho rằng, VND vẫn dễ bị tổn thương trước các yếu tố bên ngoài như chính sách lãi suất của Fed, biến động của chỉ số USD - Index cũng như các chính sách thuế quan. Nhưng ở chiều tích cực, nếu Fed hạ lãi suất nhanh hơn, kinh tế thế giới bên ngoài Mỹ tăng trưởng tốt hơn khi các xung đột địa chính trị dừng lại, dòng vốn đầu tư quay lại thị trường, đặc biệt với tiềm năng Việt Nam được nâng hạng, thì những sức ép nêu trên sẽ được cân bằng. Có lẽ "bất định" là cụm từ phù hợp nhất để đánh giá xu hướng thị trường cũng như tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường giai đoạn này. Để đảm bảo dòng tiền được cân đối tối ưu, cũng như giảm thiểu rủi ro từ thị trường, các doanh nghiệp cần xây dựng các chiến lược phòng vệ rủi ro thông qua việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất một cách hợp lý, cũng như kết hợp các kịch bản về diễn biến tỷ giá, lãi suất cũng như định hướng điều hành chính sách vào kế hoạch kinh doanh và đầu tư của mình.