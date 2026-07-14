‘Út về vườn’ khiến dân mạng thích thú với clip chăm con trai nhỏ

Một ngày làm mẹ bỉm "chill chill" của Út về vườn

Mới đây, kênh "Út về vườn" tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải clip có tiêu đề: "Một ngày bình thường Út sẽ làm những gì? Nay mọi người cùng chăm con với Út nghen". Video dài hơn 3 phút ghi lại một ngày làm mẹ bỉm nhẹ nhàng, gần gũi của Kim Út, từ những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đến khoảnh khắc chăm sóc con trai.

Một ngày làm mẹ bỉm chill chill

"Út về vườn" là cái tên quen thuộc với nhiều người yêu thích nội dung về đời sống nông thôn. Bỏ phố về vườn ở tuổi 23, Kim Út nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội bằng những thước phim mộc mạc về khu vườn, căn bếp, các món ăn quê và nhịp sống chậm rãi nơi thôn quê. Hình ảnh cô gái mặc áo bà ba, giọng kể ngọt ngào cùng cách dựng video chỉn chu đã tạo nên màu sắc rất riêng cho kênh nội dung này.

Không chạy theo những câu chuyện ồn ào, các video của Út thường ghi lại những điều bình dị: một buổi nấu ăn, một ngày làm vườn, đan võng, đan rổ hay chăm sóc gia đình. Chính sự tự nhiên ấy giúp nội dung của Út tạo được cảm giác gần gũi, an yên với người xem.

Khoảnh khắc tắm con gây chú ý trong clip mới

Trong clip mới, bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, phần chăm con của Út nhận được nhiều chú ý. Cô chuẩn bị đồ dùng cho bé, trò chuyện cùng con và chia sẻ cách tắm cho con trai bằng Nước tắm thảo dược cho bé Yoosun Rau Má - sản phẩm mới của thương hiệu Yoosun Rau Má.

Út hướng dẫn cách pha nước tắm Yoosun Rau Má

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến nhiều mẹ bỉm quan tâm bởi gợi nhắc đến thói quen tắm lá vốn quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thay vì phải chuẩn bị nhiều công đoạn như chọn lá, rửa lá, đun nước, lọc bã và canh nhiệt độ, các sản phẩm nước tắm thảo dược pha sẵn đang trở thành lựa chọn tiện lợi hơn cho nhiều bà mẹ hiện đại.

Từ thói quen tắm lá đến nước tắm thảo dược tiện lợi

Nước tắm thảo dược cho bé Yoosun Rau Má được phát triển dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hướng đến nhu cầu làm sạch và chăm sóc da bé mỗi ngày theo cách dịu nhẹ. Sản phẩm kết hợp chiết xuất dược liệu, tinh dầu thiên nhiên và Postbiotic, giúp làm sạch nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mát dịu cho da bé và không cần tắm tráng lại với nước.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ chăm sóc da đầu có mảng bám, thường gọi là "cứt trâu", và sử dụng được cho bé trong trường hợp rôm sảy, mẩn ngứa do khô da. Đây là những vấn đề thường gặp trong quá trình chăm sóc da trẻ nhỏ, đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng ẩm, bé ra nhiều mồ hôi hoặc làn da dễ khô, nhạy cảm.

Bộ đôi nhà Yoosun được Út Về Vườn sử dụng cho con trai

Postbiotic - thành phần nổi bật trong công thức nước tắm

Điểm đáng chú ý trong công thức sản phẩm là Postbiotic - thành phần đang được nhắc đến nhiều trong xu hướng chăm sóc da hiện đại. Postbiotic là các hợp chất có lợi được tạo ra sau quá trình lên men của lợi khuẩn, được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trên bề mặt da.

Khi kết hợp cùng thảo dược quen thuộc, thành phần này góp phần tạo nên cách tiếp cận mới trong chăm sóc da trẻ nhỏ: không chỉ chú trọng làm sạch, mà còn quan tâm đến sự ổn định tự nhiên của làn da bé.

Sau bước tắm, Út tiếp tục sử dụng kem bôi da Yoosun Rau Má để chăm sóc làn da con trai. Hình ảnh bộ đôi sản phẩm Yoosun Rau Má xuất hiện trong nhịp sinh hoạt đời thường của một mẹ bỉm khiến nhiều người xem cảm thấy gần gũi, bởi đây cũng là những bước chăm sóc quen thuộc trong nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Bôi Yoosun Rau Má sau khi tắm

Cộng đồng mạng thích thú với nhịp sống làm mẹ bình dị

Ngay sau khi đăng tải, clip nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước nhịp sống làm mẹ nhẹ nhàng, bình dị của Út. Một số mẹ bỉm cũng quan tâm đến cách tắm thảo dược tiện lợi, đặc biệt là với những gia đình yêu thích thảo dược nhưng không có nhiều thời gian chuẩn bị nước lá tắm theo cách truyền thống.

Từ một video đời thường, "Út về vườn" một lần nữa cho thấy sức hút của những nội dung gần gũi, chân thật. Đó không chỉ là câu chuyện về một ngày làm mẹ, mà còn là gợi ý để nhiều mẹ bỉm tham khảo thêm những lựa chọn chăm sóc bé dịu nhẹ, tiện lợi hơn trong cuộc sống hằng ngày.