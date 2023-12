Ưu đãi 30 triệu đồng cho những khách hàng đầu tiên đặt cọc VF7

VinFast VF7 có hai phiên bản gồm Base và Plus, trong đó bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỉ đồng (đã bao gồm pin).



VinFast áp dụng gói thuê pin 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng, và 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi nhiều hơn 3.000 km. Mức cọc thuê pin là 41 triệu đồng, sẽ được hoàn trả lại khi khách hàng dừng hợp đồng thuê pin, trả lại pin cho VinFast hoặc chuyển nhượng xe và pin cho người khác.

VG

Với mức giá cùng chính sách thuê pin và ưu đãi kể trên, VinFast VF7 sẽ trở thành mẫu xe có giá lăn bánh tốt bậc nhất phân khúc C-SUV khi chính thức được bàn giao vào đầu năm 2024. Ngoài ra, với quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP của phiên bản Base là 375 km (dung lượng pin 59,6 kWh) và của bản Plus là 431 km (dung lượng pin 75,3 kWh), chi phí năng lượng trung bình trên mỗi km di chuyển của VF7 cũng thấp hơn đáng kể so với xe xăng.

Không chỉ có chi phí sở hữu và chi phí sử dụng hấp dẫn, VinFast VF7 còn là mẫu xe điện thông minh mạnh mẽ nhất phân khúc C, với phiên bản Plus được trang bị hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 349 mã lực (260 kW), mô-men xoắn cực đại 500 Nm; phiên bản Base được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 174 mã lực (130 kW), mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đi kèm với đó là hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (bản Plus), mang lại trải nghiệm lái vượt tầm phân khúc.

Xe được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt nhất thị trường, với thời hạn 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin đi kèm xe cũng được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ bởi một loạt dịch vụ hậu mãi độc đáo dành riêng cho xe điện VinFast trong suốt quá trình sử dụng xe, bao gồm: sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động (Mobile Charging), cứu hộ 24/7, hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng, cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm... Dự kiến, VinFast sẽ bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên trước Tết Nguyên đán.