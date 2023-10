Ưu, nhược Toyota Innova Cross: Sự trở lại của 'nhà vua' MPV một thời?

Hãng xe Nhật Bản lần đầu giúp người dùng có cảm giác "dễ chịu" với mức giá công bố 810 triệu đồng cho Toyota Innova Cross bản tiêu chuẩn. Với biến thể động cơ hybrid, giá bán 990 triệu đồng được cho là hợp lý ở thời điểm hiện tại.



Toyota Innova Cross khởi điểm từ 810 triệu đồng

Thiết kế, kích thước

Toyota Innova Cross có kích thước lần lượt 4.755 x 1.845 x 1.790 mm, trục cơ sở 2.850 mm. Xe sử dụng khung gầm liền khối dạng mô-đun TNGA. Với kích thước và khung gầm này, Innova Cross nhỏ hơn một chút so với đối thủ Hyundai Custin, nhưng to lớn hơn so với thế hệ cũ.

Toyota Innova Cross 2023 phiên bản tiêu chuẩn đã được trang bị đèn pha LED, lưới tản nhiệt màu đen với viền dưới mạ crôm, đèn sương mù tích hợp nơi hốc hút gió. Bộ mâm đường kính 17 inch.

Kích thước lớn hơn thế hệ cũ nhưng nhỏ hơn đối thủ Hyundai Custin

Với phiên bản động cơ hybrid, xe sử dụng dải đèn LED định vị ban ngày tích hợp chức năng xi nhan. Những chi tiết như hốc hút gió, viền cửa sổ và tay nắm cửa đều mạ crôm, mâm xe 18 inch. Di chuyển ra phía sau, đuôi xe sử dụng đèn hậu LED vuốt rộng sang hai bên và nối liền nhau bằng thanh mạ crôm.

Nhìn chung, ngoại hình Innova Cross có thiết kế "vừa mắt", thừa hưởng từ mẫu xe Highlander tại thị trường Mỹ. Dù vậy, thân vỏ vẫn cho cảm giác mỏng manh thường thấy ở những thế hệ xe Innova cũ.

Nội thất

Dù có kích thước lớn hơn so với thế hệ cũ, không gian nội thất của Toyota Innova Cross không mang lại cảm giác rộng rãi hơn quá nhiều. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Innova vốn đã là một chiếc MPV thực dụng, không gian vốn là điểm mạnh từ thế hệ đầu tiên.

Nội thất thiết kế 2 tông màu trên Innova Cross bản hybrid

Tuy nhiên, với chiều dài trục cơ sở lớn 2.850 mm, khoảng cách ở các hàng ghế có phần tốt hơn. Hàng ghế thứ hai trên phiên bản hybrid có thể trượt lên trượt xuống, tạo sự linh hoạt về mặt không gian, tùy vào mục đích sử dụng.

Chất liệu nội thất chỉ ở mức khá, chưa cao cấp như kỳ vọng của nhiều khách hàng khi đặt Toyota Innova Cross cạnh tranh với đối trọng Hyundai Custin, vốn là chiếc xe được thiết kế "chuyên dụng" cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Trang bị tiện nghi

Bước sang thế hệ mới, Toyota Innova Cross có những bước tiến về mặt trang bị và tiện nghi, đặc biệt trên phiên bản hybrid xuất hiện nhiều tính năng lần đầu tiên được góp mặt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện đại.

Hàng ghế thứ hai dạng tách riêng nhưng không cao cấp như Hyundai Custin

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị đồng hồ TFT 4,2 inch, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto. Vô-lăng được tích hợp nhiều phím chức năng, điều hòa tự động. Hệ thống phanh điện tử có chức năng phanh tự động. Nội thất với 7 chỗ ngồi.

Cụm đồng hồ của phiên bản hybrid cao cấp là màn hình 7 inch. Ngoài ra, nội thất với 2 tông màu đen và nâu, cửa sổ trời toàn cảnh. Phiên bản này có 6 chỗ. Ghế ngồi được bọc da, ghế lái có khả năng điều chỉnh 8 hướng. Hàng ghế thứ 2 với hai ghế ngồi độc lập, có tựa tay và bệ đỡ bắp chân chỉnh điện, tuy nhiên thiết kế không sang trọng và cao cấp như đối thủ Hyundai Custin.

Có thể thấy, Toyota Innova Cross đã chú trọng hơn với thị hiếu của khách hàng Việt Nam khi trang bị nhiều tiện nghi mới, vốn không có trên các dòng xe Innova trước đây.

Trang bị tiện nghi khá đầy đủ trên Toyota Innova Cross

Động cơ, khung gầm

Toyota Innova Cross sử dụng khung gầm liền khối dạng mô-đun TNGA, hệ truyền động chuyển từ cầu sau sang cầu trước, hệ thống treo McPherson ở phía trước, dạng dằm xoắn ở phía sau. Kết cấu này khác biệt hoàn toàn so với Innova thế hệ cũ vốn dùng cầu sau và khung gầm rời.

Phiên bản xăng tiêu chuẩn sử dụng động cơ Dynamic Force 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Hộp số tự động vô cấp CVT đi kèm 2 chế độ lái Eco và Normal.

Trong khi đó, phiên bản Hybrid sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson với dung tích 2.0 lít mang tới công suất 152 mã lực, mô-men xoắn 187 Nm. Mô-tơ điện cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Hộp số vô cấp e-CVT cùng 3 chế độ lái Eco, Normal và PWR.

Phiên bản Hybrid hứa hẹn cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu dưới 5 lít/ 100km

Với kết cấu khung gầm và động cơ hoàn toàn khác biệt, Toyota Innova Cross sẽ cho cảm giác lái tốt hơn nhưng đồng thời khả năng cách âm, chống ồn có thể sẽ kém hơn do thiết kế đặc thù của khung gầm liền khối. Hệ thống giảm xóc phía sau dạng dằm xoắn cũng khiến nhiều khách hàng băn khoăn.

An toàn

Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản, Toyota Innova Cross sẽ được bổ sung thêm gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0 với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và đèn pha chủ động là những trang bị an toàn đáng chú ý trên Toyota Innova Cross 2023.

Sự có mặt của loạt tính năng an toàn mới giúp Innova Cross phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng gia đình, không còn là một mẫu xe tập trung cho mục đích chạy dịch vụ.

Toyota Innova Cross lợi thế hơn đối thủ nhờ động cơ hybrid

Giá bán

Với những trang bị trên, có thể thấy Toyota Innova Cross là bản nâng cấp toàn diện so với Toyota Innova thế hệ cũ. Xe có 2 phiên bản, gồm bản máy xăng bố trí 8 chỗ ngồi đi kèm mức giá 810 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản hybrid thiết kế 7 chỗ ngồi có mức giá 990 triệu đồng.

So với Hyundai Custin, mặt bằng giá bán của Toyota Innova Cross đang rẻ hơn một chút, đặc biệt là với biến thể hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn sẽ yếu tố tạo nên lợi thế cho chiếc MPV của Nhật Bản.

