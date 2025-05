Ngày 15.5, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ xử lý vướng mắc để cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP.HCM (Tổ 5013) đã chủ trì làm việc với các chủ đầu tư các dự án để tìm phương án tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Báo cáo với tổ công tác, Công ty cổ phần Hà Đô - 756 Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Hado Centrosa Garden (quận 10) cho biết dự án có quy mô 115 căn thấp tầng (đã cấp sổ hồng cho 113 căn), 28 căn thương mại dịch vụ (chưa cấp) và 2.287 căn hộ chung cư.

Ngày 20.7.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra hiện trạng và phát hiện ranh đất phía tây thực tế của dự án chồng lấn lên đất một số hộ dân hiện nay vẫn còn quản lý, sử dụng... Đây là nguyên nhân Sở chưa xem xét chấp thuận đủ điều kiện cấp sổ hồng cho 510 căn hộ lô 1B.

Trong văn bản báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hà Đô - 756 Sài Gòn Nguyễn Trọng Hiếu, khẳng định qua kiểm tra thì ranh giới khu chung cư 1B có chồng lấn với 12 hộ dân với diện tích khoảng 62 m2.

Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM kiến nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà và phẩn sở hữu riêng của chủ đầu tư để lại chưa cấp sổ.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với khu chung cư thuộc dự án khu nhà ở Gò Sao (quận 12) do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư gồm 2.400 căn hộ và 36 căn nhà liên kế. Theo kiểm tra, dự án dư 208 m2, thay đổi chỉ tiêu quy hoạch và chủ đầu tư đã đóng nghĩa vụ tài chính bổ sung. Tuy nhiên, dự án còn một số vướng mắc liên quan đến đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, điều tiết nhà ở xã hội...

Dù vậy, tại buổi làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cũng đề xuất cấp sổ hồng cho người mua nhà trước, những tồn tại của chủ đầu tư sẽ xử lý sau.

Tại dự án nhà ở xã hội phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức), do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Khang làm chủ đầu tư, với 1.240 căn hộ gồm 4 khối đã hoàn thành năm 2019 và đưa vào sử dụng. Do là nhà ở xã hội nên dự án được miễn tiền sử dụng đất.

Tại dự án này, trước đây, chủ đầu tư đã lập biên bản vi phạm quỹ bảo trì, nhưng hiện đã khắc phục. Tuy nhiên hệ thống hạ tầng vẫn chưa bàn giao.

Hàng loạt các dự án khác như khu nhà ở Bình Hưng - Văn Lang (huyện Bình Chánh) do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang làm chủ đầu tư, dự án tại phường Cát Lái của Công ty cổ phần Phú Gia, khu dân cư số 1 (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), khu nhà ở Khang An (TP.Thủ Đức) của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An... cũng đã được họp bàn để tháo gỡ các ách tắc, cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, nhiều vấn đề phát sinh từ nhiều năm nhưng chủ đầu tư chậm xử lý khiến công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà bị "tắc" theo. Nhưng nhìn chung, hầu hết các chủ đầu tư đều nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn với mục tiêu ưu tiên cấp sổ hồng sớm nhất cho người mua.

Hiện nay, thành phố và Trung ương rất quan tâm đến nhà ở xã hội. Do đó cần phải đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua nhà để người dân an cư lạc nghiệp và đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các vấn đề tồn đọng còn lại.

Đối với các dự án còn lại, ông Thắng giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM làm việc với chủ đầu tư và các bên liên quan. Nếu đủ thẩm quyền sở sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà. Nếu không, sẽ xin ý kiến lãnh đạo thành phố để tháo gỡ.