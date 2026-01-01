Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026

Mai Phương
01/01/2026 09:20 GMT+7

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) yêu cầu chủ thương hiệu truyền hình trả tiền K+ giải trình về việc ngừng dịch vụ.

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ngày 31.12.2025, thời gian qua, cơ quan này đã ghi nhận việc Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ kể từ ngày 1.1.2026. Đây là một quyết định tác động trực tiếp đến rất nhiều người tiêu dùng đang sử dụng dịch vụ này.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu K+ giải trình việc ngừng dịch vụ từ 2026- Ảnh 1.

Truyền hình K+ phải giải trình việc dừng cung cấp dịch vụ từ ngày 1.1.2026

ẢNH: TNO

Do vậy, ngày 29.12, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản đề nghị công ty giải trình về việc dừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền dưới thương hiệu K+ nêu trên. Đồng thời, công ty cần thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong quá trình cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng khi thực hiện việc hoàn tiền. Song song đó, công ty cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết theo quy định tại Điều 36 luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Trên cơ sở yêu cầu đó, hiện công ty đang trong quá trình hoàn thiện thông tin, phục vụ cho việc báo cáo, giải trình. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng hướng dẫn người tiêu dùng lưu ý thực hiện việc hoàn tiền. Cụ thể, thuê bao là người tiêu dùng đã trả phí và còn hạn sử dụng dịch vụ sau ngày 31.12.2025. Người tiêu dùng truy cập trực tiếp vào website: https://hoantien.kplus.vn và thực hiện theo hướng dẫn trên website để thực hiện yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp có vấn đề phát sinh, người tiêu dùng có thể liên hệ công ty qua Hotline: 1900 1592 hoặc đến trực tiếp địa chỉ: Phòng 03/26/27 Văn phòng CEO Suite, tầng 29, tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Riêng đối với cá nhân thực hiện giao dịch với các đối tác phân phối các kênh truyền hình mang biểu tượng K+ thì đề nghị liên hệ với các đối tác phân phối để thực hiện yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp phát sinh các thiệt hại liên quan đến tiêu dùng dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trước đó, dịch vụ truyền hình trả tiền K+ thuộc Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam đã công bố ngừng dịch vụ từ ngày 1.1. 2026. Theo thông tin chính thức, đơn vị này khẳng định sẽ tiến hành hoàn trả phí cho những thuê bao còn thời hạn sử dụng sau ngày 31.12.2025. Toàn bộ quy trình xác nhận và thanh toán sẽ được thực hiện trong tháng 1.2026 nhằm bảo đảm minh bạch và kịp thời. Ra mắt từ năm 2009, K+ từng tạo nên cú hích lớn trên thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam với mô hình dịch vụ cao cấp, lấy bản quyền các giải bóng đá hàng đầu thế giới - đặc biệt là Ngoại hạng Anh...


