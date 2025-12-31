Zalo xin hoãn cuộc làm việc với Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Ủy ban cạnh tranh quốc gia cho biết ngày 30.12 đã nhận được văn bản số 256/2025/CV-VNG của Công ty VNG đề xuất lùi lịch làm việc do nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ, chuyên môn cần được tổng hợp và chuẩn bị nên công ty chưa thể hoàn tất vào ngày 31.12 như thư mời trước đó liên quan các thu thập, sử dụng thông tin người dùng trên nền tảng Zalo.

VNG xin hoãn cuộc họp với Ủy ban cạnh tranh quốc gia xoay quanh vấn đề thu thập thông tin người dùng trên Zalo ẢNH: TNO

Đồng thời công ty cũng đang trong quá trình trao đổi, phối hợp và làm việc với các cơ quan quản lý khác. Trước đó, ngày 29.12, Ủy ban cạnh tranh quốc gia đã gửi Công ty cổ phần Tập đoàn VNG giấy mời làm việc vào ngày 31.12 nhằm yêu cầu doanh nghiệp báo cáo các nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Zalo (bao gồm thông tin chung về doanh nghiệp và nền tảng cung cấp dịch vụ; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản; chính sách, quy định liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân trên môi trường trực tuyến; tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dùng).

Yêu cầu VNG không đặt người dùng vào tình thế phải đồng ý cho Zalo thu thập, lưu trữ dữ liệu

Nhằm kịp thời phòng ngừa, hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, ngày 31.12, Ủy ban cạnh tranh quốc gia đã có văn bản số 2111/CT-HĐM yêu cầu thực hiện một số biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo, trong đó đề nghị Công ty VNG nghiêm túc, khẩn trương thực hiện ngay các nội dung. Đó là rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ, đồng thời bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu của Zalo

Song song, rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (các thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, các quy chế, chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ) đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, bảo đảm các nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Cùng với đó, công ty cần có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật. Ủy ban cạnh tranh quốc gia sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin, tài liệu được cung cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng./.