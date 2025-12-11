Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội nói về kiện toàn công tác nhân sự

Chiều 11.12, tại họp báo sau bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, phóng viên nêu câu hỏi, kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, vậy việc này có ý nghĩa thế nào đối với hoạt động của bộ máy nhà nước?

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên ẢNH: PHẠM THẮNG

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, việc kiện toàn nhân sự lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; bảo đảm cho sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành, không để khoảng trống trong bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào.

Bà Yên khẳng định: "Các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn đều đáp ứng tiêu chí then chốt trong bộ máy".

Về chất lượng cán bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu rõ, quy trình tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và điều này củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác cán bộ và sự giám sát tối cao của Quốc hội.

Theo bà Yên, việc kiện toàn nhân sự cũng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là khi đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chuẩn bị cho nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI.

"Việc kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo cũng giúp bộ máy có đủ năng lực và nguồn lực để triển khai hiệu quả những chủ trương lớn của toàn Đảng và Nhà nước đã đề ra", bà Yên nhấn mạnh.

Như vậy, có thể nói công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10 không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm cho bộ máy hoạt động ổn định, hướng tới chủ trương phục vụ nhân dân và phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước.

Thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Khối lượng công tác lập pháp được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này chiếm khoảng 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ.