Ủy ban Kiểm tra T.Ư kỷ luật nhiều cán bộ

Khai trừ Đảng đối với ông Lê Thanh Vân

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, đã tiêu cực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa họp kỳ thứ 43 Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Thanh Vân.

Ngày 10.7, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Vân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm.

Nhiều cán bộ tại An Giang bị kỷ luật

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và các cán bộ: Vương Bình Thạnh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở TN-MT; Phạm Thành Nhơn, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tịnh Biên; Đinh Minh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang.

Đồng thời, khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cán bộ: Lê Văn Nưng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Ban Cán sự đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hoàng Môn, Phó giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh An Giang.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Kỷ luật thêm nhiều cán bộ tại Vĩnh Phúc

Tiếp tục kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với hàng loạt cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc. Những người này gồm: Bùi Hồng Đô, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL; Phan Tuệ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Lê Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường; Đinh Văn Mười, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH; Đỗ Tràng Quảng, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phúc Yên; Đặng Quang Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Tường.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư khiển trách đối với các ông: Đào Anh Dũng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phúc Yên; Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vĩnh Yên; Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.Phúc Yên.

Tại Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy ông Phan Đoàn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT; Xà Dương Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm… Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật 2 cán bộ nêu trên.