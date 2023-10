Ủy ban Kinh tế Quốc hội lo ‘tiến độ sân bay Long Thành rất chậm’

Cho ý kiến về tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành, Ủy ban Kinh tế đồng ý với đề xuất xem xét giảm tổng mức đầu tư dự án, điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án… của Chính phủ trước đó.

Tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành được đánh giá rất chậm ACV

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá việc điều chỉnh thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án “đến hết năm 2024”, thay vì hoàn thành trước năm 2021 như nghị quyết trước đây, sẽ ảnh hưởng thế nào đến thời gian và lộ trình thực hiện giai đoạn 1 của dự án (theo Nghị quyết 94/2015/QH13, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025).

Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, rà soát làm rõ việc điều chỉnh và thực hiện các nội dung của dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Nếu có tiêu cực, tham nhũng, tư lợi hoặc giảm hiệu quả dự án, lãng phí nguồn lực, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đánh giá về tiến độ cụ thể của 4 dự án thành phần, theo Ủy ban Kinh tế, với dự án thành phần 1, công tác bố trí vốn của các bộ và UBND tỉnh Đồng Nai còn chậm.

Dự án thành phần 2 và 3 cơ bản đảm bảo tiến độ theo dự kiến. Bộ GTVT và các đơn vị ngành hàng không xác định hạng mục đài kiểm soát không lưu và nhà ga hành khách là hai “đường găng” của dự án.

Chính phủ, Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ khai thác chung toàn dự án.

Dự án thành phần 4, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Hạng mục xây dựng hàng rào khép kín khu vực 5.000 ha đã xây dựng được 7,6 km thuộc giai đoạn 1, trên tổng số khoảng 30 km thuộc khu vực 5.000 ha. Tuy nhiên, đối với tuyến hàng rào trên phần diện tích giai đoạn 2, do chưa được giao đất (do chưa có dự án đầu tư theo quy định của luật Đất đai năm 2013) nên chưa đủ cơ sở triển khai xây dựng, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý đối với phần diện tích đã được thu hồi.

Còn một phần diện tích đất giai đoạn 2 chưa được áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Một bộ phận người dân đang phải chờ bốc thăm tái định cư, cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc đào đắp, san nền (khói bụi, ngập úng nước khi trời mưa…).

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các chính sách phù hợp, giúp các chủ đầu tư có thể chủ động cân đối dự toán, xây dựng kế hoạch giải ngân một cách phù hợp. Giảm thiểu tối đa tác động của giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tới chi phí đầu tư xây dựng các dự án thành phần.

Sớm nghiên cứu triển khai dự án mở rộng đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành với TP.HCM để đảm bảo giao thông kết nối khi sân bay vận hành.

Việc triển khai công tác san nền giai đoạn 2, nhất là dự án nhà ga T3 sau khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến an toàn bay (do việc thi công san nền sẽ phát sinh bụi làm hạn chế tầm nhìn, gây nguy hiểm cho máy bay khi cất và hạ cánh). Do đó, đề nghị cần sớm nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ sớm trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành trong trường hợp cần thiết. Nhất là về thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Đối với các dự án thành phần đang chậm tiến độ, cần làm rõ trách nhiệm cơ quan, đơn vị có liên quan.