V-League 2023 - 2024: Thận trọng xử lý sự cố sân Quy Nhơn

Vòng 5 V-League 2023 - 2024 bỗng dưng "nóng" theo cách không vui, ngoài sự va chạm giữa HLV Gong Oh-kyun và hậu vệ Văn Kiên trên sân Thiên Trường, còn bởi những hình ảnh không đẹp trên sân Quy Nhơn.

Pha va chạm giữa tiền đạo Rimario (CLB Thanh Hóa) với hậu vệ Marlon khiến CĐV chủ nhà nổi giận

LINH NGỌC

Như Thanh Niên đã đưa tin, sự cố CĐV ném hàng loạt "vật thể lạ" xuống sân Quy Nhơn, trúng không ít người đang làm nhiệm vụ trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa đang là tâm điểm. Ngay sau trận đấu, VPF đã lập tức thu thập các báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và các bộ phận liên quan để đánh giá chính xác nguyên nhân và mức độ của sự cố.

Khung cảnh hỗn loạn

Cảnh sát bị ném chai nước vào người khi đang làm nhiệm vụ trên sân Quy Nhơn

Đến lúc này, đang có 2 luồng thông tin về nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Đầu tiên, pha va chạm giữa tiền đạo Rimario (CLB Thanh Hóa) với hậu vệ Marlon đã khiến CĐV đội chủ nhà nổi giận. Hội CĐV Bình Định sau đó đã đăng tấm ảnh Marlon chảy máu cằm, với vết xước khá rõ để làm bằng chứng "tố" pha đánh nguội của Rimario.

Khi bầu không khí đang nóng, việc trọng tài chỉ cho 5 phút bù giờ dù cầu thủ đội khách liên tục nằm sân càng như đổ dầu vào lửa, đặc biệt một số thành viên CLB Thanh Hóa còn tiến đến gần khán đài sân Quy Nhơn bày tỏ thái độ giận dữ. Bên cạnh đó, có thông tin một lãnh đội của CLB Bình Định khi vào đường hầm đã có lời lẽ không đẹp khiến cầu thủ CLB Thanh Hóa phản ứng mạnh mẽ.

"VPF đang thu thập bằng chứng kỹ lưỡng để đánh giá chính xác nguyên nhân và mức độ vi phạm của các nhân tố có mặt trong trận đấu. Sau khi đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ gửi để Ban kỷ luật VFF có cái nhìn rõ ràng trước khi đưa ra các phán quyết", Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Theo điều 67 Vi phạm công tác tổ chức của Quy định kỷ luật bổ sung do VFF ban hành năm 2023, VFF sẽ phạt CLB tổ chức sân từ 15 - 70 triệu đồng nếu để xảy ra các tình trạng làm mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng uy tín và hình ảnh của VFF và VPF. Nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, án phạt có thể từ 70 - 100 triệu đồng.

HLV Gong Oh-kyun cần tiết chế hơn

Còn với sự cố va chạm giữa HLV Gong Oh-kyun và hậu vệ Văn Kiên trên sân Thiên Trường, hôm qua VPF đã xem lại các băng hình và đọc báo cáo của giám sát trận đấu. VPF nhận thấy 2 thẻ vàng trọng tài rút ra trong tình huống này là đã thỏa đáng, nên không đề xuất án phạt nguội dành cho HLV Gong và hậu vệ Kiên.

Trước đó, trong trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Nam Định tối 9.12, HLV Gong Oh-kyun đã không giữ được bình tĩnh. Trong một tình huống bóng được đưa ra sân để ném biên, ông Gong đã chặn bóng lại. Sau đó, cầu thủ Văn Kiên (CLB Nam Định) muốn lấy lại bóng, đã đẩy vào người ông Gong. Việc này khiến ông Gong nổi nóng và tạo ra bầu không khí khá hỗn loạn trên sân. Đây cũng là lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến ông Gong giận dữ như vậy, kể từ khi làm việc tại VN. Sau tình huống này, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã phạt thẻ vàng cho cả HLV Gong Oh-kyun và Trần Văn Kiên.