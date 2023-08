V-League 2023: Công an Hà Nội 0-0 Thanh Hóa: Tái hiện thành tích lịch sử của HAGL?

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

17 giờ hôm nay trên sân Hàng Đẫy, đội Công an Hà Nội chạm trán CLB Thanh Hóa ở lượt trận cuối V-League 2023. Cơ hội lên ngôi vô địch của đội tân binh V-League 2023 là rất lớn khi họ hơn đối thủ xếp sau là CLB Hà Nội 2 điểm đồng thời có hiệu số bàn thắng bại vượt trội (18 so với 12) của đối thủ.



Chỉ cần thắng đối thủ bị đánh giá thấp hơn là CLB Thanh Hóa, Đoàn Văn Hậu cùng đội Công an Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả ở trận cùng giờ giữa CLB Hà Nội với CLB Viettel. Nếu đội Công an Hà Nội thua CLB Thanh Hóa mà CLB Hà Nội không thắng được CLB Viettel, đội bóng ngành công an cũng lên ngôi vô địch. Trong trường hợp đội Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa còn CLB Hà Nội thắng CLB Viettel thì cả 2 có cùng 38 điểm và sẽ so hiệu số phụ.

Đội Công an Hà Nội (áo đỏ) trong lần chạm trán CLB Thanh Hóa hồi tháng 6 PVF

Cũng giống như CLB HAGL 20 năm về trước, chìa khóa thành công của đội Công an Hà Nội ngay mùa giải đầu tiên lên chơi ở V-League là chiêu mộ rất nhiều ngôi sao như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Filip Nguyễn, Nguyễn Quang Hải cùng 3 ngoại binh chất lượng Success, Gustavo, Jhon Cley. Một số thời điểm sự gắn kết của các cầu thủ đội Công an Hà Nội chưa tốt nhưng họ kịp trở lại ở những trận quan trọng để nắm trong tay quyền tự quyết ngôi vô địch V-League 2023.

CLB Thanh Hóa cũng có mùa giải rất thành công khi từng giữ ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2023 và là nhà vô địch Cúp quốc gia sau chiến thắng trước CLB Viettel ở chung kết ngày 20.8. Sức mạnh của CLB Thanh Hóa đến từ lối chơi tập thể, lực lượng đồng đều. Hiện có 30 điểm, đội bóng xứ Thanh rộng cửa kết thúc V-League 2023 trong tốp 3 nếu thắng đội Công an Hà Nội và họ đang nỗ lực cho mục tiêu này. Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 6, CLB Thanh Hóa thất thủ 1- trước đội Công an Hà Nội nên có thêm khát khao "đòi nợ".

CLB Công an Hà Nội nắm quyền tự quyết trong tay PVF

Về lực lượng, đội Công an Hà Nội bất ngờ biến động ở băng ghế chỉ đạo khi HLV Flavio chia tay các học trò trước lượt đấu cuối và ông Trần Tiến Đại lên thay. Tuy nhiên ông Đại đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên cũng không được chỉ đạo CLB Công an Hà Nội ở trận đấu cuối với CLB Thanh Hóa. Ngoài ra, trung vệ Bùi Tiến Dụng của đội Công an Hà Nội cũng vắng mặt vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Phía CLB Thanh Hóa, hậu vệ Hoàng Thái Bình bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Trận đấu giữa đội Công an Hà Nội với CLB Thanh Hóa được trực tiếp trên HTV thể thao, FPT Play, TV360.