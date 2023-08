Cờ trong tay CLB Công an Hà Nội, V-League hồi hạ màn

Trong 4 cặp đấu trên chỉ có 2 trận ảnh hưởng đến ngôi vô địch là trận CLB CAHN gặp CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội gặp CLB Viettel (tại sân Mỹ Đình). Với lợi thế nhiều hơn 2 điểm và hơn hiệu số bàn thắng bại so với CLB Hà Nội (+18 so với +12) nên CLB CAHN chỉ cần thắng Thanh Hóa là đoạt chức vô địch. Thậm chí trong trường hợp bị Thanh Hóa cầm hòa, đội bóng nghành công an cũng lên ngôi vì CLB Hà Nội khó thắng CLB Viettel 6 bàn cách biệt.



CLB CAHN (trái) nhiều cơ hội đăng quang V-League 2023 Minh Tú

Điểm bất lợi duy nhất của CLB CAHN là họ không có HLV trưởng trên băng ghế chỉ đạo vì HLV Trần Tiến Đại nhận đủ 3 thẻ vàng. Dù vậy, với quyết tâm cao và khí thế hừng hực, các cầu thủ CAHN biết cách để cơ hội không vuột khỏi tay. Với CLB Thanh Hóa, họ gần như đã hết động lực sau mùa giải thành công với chức vô địch Cúp quốc gia. Không có nhiều động lực để đá trận cuối này, khó đòi hỏi cầu thủ Thanh Hóa chơi tốt với 100% phong độ.

Dù còn rất ít cơ hội để đăng quang, nhưng CLB Hà Nội quyết tâm chơi một trận hay vì đội bóng của bầu Hiển muốn chứng tỏ họ vẫn là đội bóng mạnh ở đấu trường V-League. Chắc chắn Văn Quyết và đồng đội sẽ chơi một trận hay để nếu về nhì thì cũng vẻ vang.

CLB Viettel, đối thủ của CLB Hà Nội, cũng sẽ chơi quyết tâm vì chưa chắc vị trí thứ 3, nên họ sẽ kiếm điểm để xếp trên Thanh Hóa (đội đã thắng họ ở chung kết Cúp quốc gia). Vì thế, trận đấu này cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.