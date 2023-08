CLB Công an Hà Nội bất ngờ thay HLV trước vòng cuối V-League 2023

CLB Công an Hà Nội bất ngờ thay HLV trưởng ngay trước vòng hạ màn V-League 2023. Ông Flavio Cruz, người đang nắm chức vụ HLV trưởng, sẽ bị thay thế bằng ông Trần Tiến Đại. Như vậy, ông Trần Tiến Đại là HLV thứ ba mà CLB Công an Hà Nội sử dụng ở mùa giải này, sau HLV Paulo Foiani và HLV Flavio Cruz.

Trước khi bị thay thế bằng ông Trần Tiến Đại, ông Flavio Cruz đã có 4 tháng giữ vai trò HLV trưởng CLB Công an Hà Nội sau khi được bổ nhiệm thay ông Paulo Foiani. Sau một số trận chỉ đạo trực tiếp, ông Flavio Cruz không còn xuất hiện trong khu kỹ thuật, mà ngồi trên khán đài quan sát học trò thi đấu. Những trận qua, ngồi trên băng ghế chỉ đạo CLB Công an Hà Nội là ông Trần Tiến Đại cùng các trợ lý HLV. Ở các buổi họp báo sau trận, ông Flavio Cruz cũng không tham dự, mà nhường quyền cho trợ lý Azmin Aziz.

Ông Flavio Cruz không còn giữ ghế HLV trưởng CLB Công an Hà Nội CLB CÔNG AN HÀ NỘI

HLV Trần Tiến Đại sẽ dẫn dắt CLB Công an Hà Nội nốt trận còn lại ở mùa giải này. Tuy nhiên, ông Trần Tiến Đại sẽ không được ngồi ở khu vực kỹ thuật của CLB Công an Hà Nội ở vòng hạ màn, trong cuộc so tài với CLB Thanh Hóa vào ngày 27.8. Lý do là bởi ông Đại đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ trọng tài ở các trận đấu trước, nên bị truất quyền chỉ đạo 1 trận.

Do đó, dù đăng ký ông Trần Tiến Đại làm HLV trưởng, nhưng CLB Công an Hà Nội sẽ không có ông Đại trên băng ghế chỉ đạo.

CLB Công an Hà Nội đang có ưu thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Quang Hải cùng đồng đội dẫn đầu bảng với 37 điểm cùng hiệu số +18, trong khi đội nhì bảng Hà Nội chỉ có 35 điểm, hiệu số +12. Ở vòng cuối, CLB Công an Hà Nội sẽ vô địch nếu thắng CLB Thanh Hóa, hoặc hòa CLB Thanh Hóa nhưng CLB Hà Nội không thể thắng đậm CLB Viettel ở trận đấu còn lại.

Trở lại V-League từ mùa giải 2023, nhưng với khoản đầu tư mạnh mẽ, CLB Công an Hà Nội rất có thể sẽ nâng cao danh hiệu vô địch.