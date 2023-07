V-League 2023: Cuộc đua vô địch bắt đầu 'nóng'

Sau vòng mở màn giai đoạn 2 V-League 2023, CLB Công an Hà Nội dẫn đầu với 25 điểm. Xếp nhì bảng là CLB Hà Nội khi cũng có 25 điểm, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. CLB Viettel có 24 điểm, xếp thứ ba. CLB Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 4 với 23 điểm sau trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà.

6 bàn thắng đã xuất hiện trong trận đấu muộn nhất vòng mở màn giai đoạn 2 V-League 2023 giữa CLB Hà Nội và CLB Bình Định trên sân Hàng Đẫy tối 17.7. CLB Bình Định vẫn gây khó khăn cho đội Hà Nội như một thói quen, khi có bàn mở tỷ số trước và tạo ra thế rượt đuổi đến những phút cuối. Dù vậy, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch giúp CLB Hà Nội thắng chung cuộc 4-2, trong đó bàn ấn định chiến thắng của đội chủ nhà được ghi ở tình huống phản công tốc độ ở phút 90+5.

CLB Hà Nội thắng 4-2 trước CLB Bình Định MINH TÚ

Chiến thắng trước CLB Bình Định dù chưa thể giúp CLB Hà Nội soán ngôi đầu (do vẫn kém CLB Công an Hà Nội về hiệu số bàn thắng bại), nhưng là lời tuyên bố đầy trọng lượng về sự trở lại trong cuộc đua vô địch. Mùa này, CLB Hà Nội gặp nhiều khó khăn: triết lý chơi bóng mới, thiệt thòi lực lượng (Hùng Dũng chấn thương, Văn Quyết bị treo giò, Văn Hậu chuyển sang CLB mới), ngoại binh không đáp ứng yêu cầu..., nhưng họ vẫn bản lĩnh để giữ vị thế trên đường đua. Pha phản công dẫn đến bàn thắng của chân sút Herlison Caion không chỉ cho thấy nền tảng thể lực và cường độ chơi bóng của CLB Hà Nội đã cải thiện đáng kể dưới thời HLV Bozidar Bandovic. Mà tình huống ghi bàn này còn là bản sắc của đội Hà Nội, đó là bền bỉ đến phút chót, dù trong một trận đấu cụ thể hay ở cuộc đua vô địch. CLB Hà Nội có thể xuất phát sau, nhưng luôn biết cách về đích trước.

3 chức vô địch trong 4 mùa giải gần nhất của Văn Quyết cùng đồng đội là minh chứng cho phẩm chất này. CLB Hà Nội cũng mạnh dạn thay đổi để tốt hơn dù đã đứng trên đỉnh cao, trong đó có việc bổ nhiệm ông Bandovic để hướng đến cả AFC Champions League (thay vì thuần túy cạnh tranh ở V-League). Với triết lý và yêu cầu hoàn toàn mới, CLB Hà Nội đang chuyển mình.

Dù vậy theo nhà cầm quân người Montenegro, lên ngôi vô địch ở giải quốc nội không bao giờ dễ dàng. So với mùa trước, cuộc đua ở V-League 2023 sẽ khó khăn hơn, bởi những đội cạnh tranh vô địch cùng CLB Hà Nội gồm CLB Công an Hà Nội, CLB Viettel và CLB Thanh Hóa đều rất mạnh.

CLB CAHN (áo đỏ) bị các đối thủ bám đuổi Minh Tú

CLB Viettel đang vút bay với 5 chiến thắng trên mọi đấu trường. Dù HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định chỉ đặt mục tiêu có huy chương, nhưng đội Viettel sẵn sàng bứt phá khi có cơ hội. Giai đoạn đầu mùa, CLB Viettel chơi bất ổn bởi thiếu ngoại binh chất lượng trên hàng công. Điều đó dẫn tới dù có hàng tiền vệ mạnh, nhưng Tiến Anh cùng đồng đội bỏ lỡ nhiều tình huống ăn bàn. Sự có mặt của tân binh Mohamed Essam đang giúp CLB Viettel tiến bộ hơn. Đội bóng áo lính tấn công sắc sảo, phòng ngự vững chãi và biết cách trừng phạt đối thủ bằng những mũi tấn công tốc độ.

Lối chơi phản công hiệu quả là lợi thế của CLB Viettel, trong bối cảnh phần lớn các trận ở giai đoạn 2, đội bóng áo lính sẽ gặp những đội bóng có thiên hướng tấn công. CLB Viettel đã hòa CLB Hà Nội và thắng CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn 1, cho thấy sự lì lợm và sắc bén của các học trò HLV Thạch Bảo Khanh ở những trận khó.

CLB Công an Hà Nội đang sa sút với 3 trận không thắng, nhưng đội bóng của HLV Flavio Cruz vẫn được đánh giá cao bởi có nhiều hảo thủ. Khi chưa thể thi đấu kết dính, CLB Công an Hà Nội vẫn sẽ cần những ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu,... lên tiếng. Điểm trừ của đội bóng do ông Cruz huấn luyện là thiếu kinh nghiệm trong cuộc đua đường dài, nhưng với dàn cầu thủ tốt, CLB Công an Hà Nội vẫn có "vũ khí" để định đoạt trận đấu.

CLB Thanh Hóa gặp bất lợi khi đã thua liền 2 trận, nhưng với cách biệt vỏn vẹn 2 điểm với ngôi đầu, cơ hội cho thầy trò HLV Velizar Popov vẫn còn. Sự trỗi dậy của CLB Thanh Hóa sẽ khiến cuộc đua vô địch thêm kịch tính, khó đoán hơn.