Vì sao CLB Công an Hà Nội nhiều ngôi sao nhưng vẫn bế tắc?

Trận hòa 1-1 với CLB Hà Tĩnh ở vòng mở màn giai đoạn 2 V-League 2023 chưa khiến CLB Công an Hà Nội mất ngôi đầu bảng. Sau 14 trận, thầy trò HLV Flavio Cruz có 25 điểm, vẫn hơn đội nhì bảng Viettel 1 điểm. Tuy nhiên, phong độ đội Công an Hà Nội đang bất ổn. Ở V-League, Quang Hải cùng đồng đội chỉ giành 1 điểm, ghi 1 bàn ở 2 trận gần nhất. Còn tại Cúp quốc gia, đội bóng thủ đô đã dừng bước trước CLB Nam Định.

Dù có đầy đủ hảo thủ như Filip Nguyễn, Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Sinh, Tấn Tài (hàng thủ), Quang Hải, Jhon Cley, Gustavo Văn Đô (hàng công), nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn chơi rất bế tắc. Trước CLB Hà Tĩnh trong trận đấu ngày 16.7, CLB Công an Hà Nội chỉ gây áp lực trong hiệp 1, trước khi đuối sức ở hiệp 2 và bị đối thủ gỡ hòa. Còn ở trận thua CLB Đà Nẵng ở vòng hạ màn giai đoạn 1, đội bóng của HLV Flavio Cruz thậm chí bị lấn lướt.

CLB Công an Hà Nội bế tắc MINH TÚ

Xen giữa hai trận đấu này, CLB Công an Hà Nội bị CLB Nam Định loại khỏi Cúp quốc gia 2023, trong trận đấu mà đội chủ nhà Công an Hà Nội dù đá hơn người nhưng cũng không thành công.

Sau trận đấu tối qua, HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh nhận xét thẳng: "CLB Công an Hà Nội có những cá nhân tốt. Đẳng cấp của họ rất cao. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cao tổng thể của họ, mà chỉ đánh giá cao cá nhân". Còn HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định chia sẻ: "Lực lượng dự bị và chính thức của CLB Công an Hà Nội chênh lệch lớn. Đội bóng này có cá nhân tốt nhưng tính tập thể thì chưa".

Sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng CLB Công an Hà Nội chưa có thời gian xây dựng đội hình. Dàn tuyển thủ quốc gia cùng 3 ngoại binh mới cập bến từ đầu mùa giải 2023, bên cạnh HLV Paulo Foiani từng lăn lộn trong môi trường bóng đá Brazil song chưa có kinh nghiệm ở V-League. Với một đội hình mới và HLV mới, CLB Công an Hà Nội có những trận dội "mưa" bàn thắng vào lưới đối thủ, như thắng CLB Bình Định (5-0), CLB Nam Định (4-0), CLB TP.HCM (5-3) hay CLB Hà Tĩnh (4-2). Dù vậy, phần lớn chiến thắng này đến từ màn tỏa sáng cá nhân của Jhon Cley, Văn Thanh, Văn Hậu,... hơn là dấu ấn của những pha phối hợp tập thể.

Quang Hải gia nhập đội hình toàn sao của CLB Công an Hà Nội

Sau nửa mùa giải, CLB Công an Hà Nội chưa hình thành tổng thể lối chơi, mà vẫn có sự lộn xộn, chồng chéo, đặc biệt trên hàng công. Điều đó dẫn đến nếu các ngôi sao hưng phấn, đội bóng của HLV Cruz có thể thắng, thậm chí thắng rất đậm. Nhưng nếu đối thủ dập tắt nguồn cảm hứng của những cầu thủ cốt lõi như Văn Hậu, Văn Thanh, Quang Hải hay Jhon Cley, CLB Công an Hà Nội dễ rơi vào trạng thái quanh quẩn và bế tắc. Minh chứng là mùa này khi gặp những đội được tổ chức tốt như Hà Nội, Viettel, Hải Phòng, CLB Công an Hà Nội từ hòa đến thua.

Một yếu tố gây cản trở nữa là chênh lệch giữa lực lượng đá chính và dự bị. Đội Công an Hà Nội đã mang về một đội hình hoàn toàn mới, nhưng các gương mặt dự bị phần lớn non kinh nghiệm. Quang Thịnh, Văn Đô đã giúp CLB Công an Hà Nội vô địch hạng nhất mùa trước, nhưng để dàn sao U.23 chiếm vai trò chủ đạo ở V-League 2023 thì chưa thể. Bởi chênh lệch giữa hai đội hình, nên đội Công an Hà Nội thường đuối sức trong khoảng 20 phút cuối khi các phương án thay cầu thủ dự bị vào sân không phát huy hiệu quả. Đồng thời nếu đội hình chính bị bắt bài, HLV Cruz cũng khó trông cậy vào băng ghế dự bị.

Quang Hải chưa thi đấu như kỳ vọng, nhưng nhìn chung, cầu thủ sinh năm 1997 không thuộc mẫu "gánh đội", mà cần một hệ thống phù hợp để phát huy điểm mạnh điều phối bóng hay tạo đột biến. HLV Cruz nhấn mạnh: "Kỳ vọng dành cho Quang Hải luôn rất lớn. Chúng tôi rất may mắn khi có cậu ấy. Tôi chưa bao giờ làm việc với một cầu thủ tuyệt vời như Quang Hải. Cậu ấy có đẳng cấp cao, có mặt đúng thời điểm, phối hợp tốt, lối chơi thông minh. Quang Hải đến đúng lúc chúng tôi cần cậu ấy. Quang Hải sẽ tiến bộ rất nhiều và chiến thắng sớm muộn sẽ đến".