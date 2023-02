V-League 2023: Đỉnh cao và vực sâu

Đội chủ nhà Hà Tĩnh tạo bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số do công của Diallo. Nhưng với đẳng cấp cao hơn, Hà Nội FC không mất nhiều thời gian để san bằng tỷ số. Người tạo bước ngoặt trận đấu cho đội khách, không ai khác ngoài đội trưởng Văn Quyết, với cú đá phạt đẳng cấp. Từ bàn thắng của Quyết, đội bóng thủ đô vùng lên ghi thêm 2 bàn thắng do công của Hùng Dũng, Duy Mạnh để dẫn trước 3-1. Dù rất nỗ lực, nhưng Hà Tĩnh chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 2-3 cũng do công Diallo. Thắng trận này, đội Hà Nội vươn lên đầu bảng với 7 điểm.



Văn Quyết (bìa phải) lại giúp đội Hà Nội thăng hoa MINH TÚ

Trong khi đó, CLB TP.HCM chìm sâu cuối bảng xếp hạng bởi thất bại 0-2 trước CLB Khánh Hòa. Sau 3 trận toàn thua (có 2 trận trên sân nhà), có thể thấy CLB TP.HCM đang ở tình thế báo động đỏ. Nếu như đội quân của HLV Vũ Tiến Thành không kịp đứng dậy và vùng lên, họ sẽ là ứng viên nặng ký trong cuộc đua tránh xuống hạng.