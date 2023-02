Văn Quyết: Gừng càng già càng cay

‏‏Cuộc so tài giữa Văn Quyết cùng đồng đội của CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội là tâm điểm vòng 2 V-League 2023 vì nhiều lý do. ‏

‏Trước thềm mùa giải V-League 2023, fanpage CLB Công an Hà Nội đã đăng bức ảnh chụp toàn đội, cùng dòng tựa đề "Sự trở lại của một biểu tượng". Đó là lời tuyên bố cho tham vọng của cái tên từng là đại diện lẫy lừng của bóng đá thủ đô một thời, bên cạnh kình địch Thể Công. Sau 20 năm đứt đoạn dòng chảy lịch sử, CLB Công an Hà Nội trở lại và quyết tâm thách thức V-League.

Văn Hậu (áo đỏ) trong màu áo CLB Công an Hà Nội VPF

‏CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi để phục vụ mục tiêu này. Với đội hình hùng mạnh, CLB Công an Hà Nội đã thắng đội Bình Định 5 bàn không gỡ ở ngày mở màn, nhưng rõ ràng, trận đấu gặp CLB Hà Nội rất khác. Giữa một quyền lực đang trỗi dậy và một quyền lực hiện thời, đội thắng ở trận này chắc chắn được nhìn nhận như ứng viên vô địch sáng giá. Sau 90 phút, chiến thắng đã thuộc về đội bóng đang nắm giữ trật tự cũ, nhờ một cầu thủ vốn giao thoa giữa cái cũ và cái mới, đó là Văn Quyết.‏

‏2 bàn thắng của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội đánh bại tân binh mới nổi với tỷ số 2-0. Đó là 2 pha lập công "sắc lẹm" đúng nghĩa. Văn Quyết ập vào đánh đầu cận thành sau quả tạt của Văn Kiên ở phút 70, rồi dứt điểm chân trái quyết đoán ở phút 82 để ấn định chiến thắng. ‏

‏Ở cả 2 pha lập công, Văn Quyết đã hơn đối thủ một bậc về đẳng cấp. Anh chạy chỗ khôn ngoan loại bỏ Tiến Dụng rồi đánh đầu chớp nhoáng trước khi Tiến Dũng kịp băng ra đấm bóng. Đó là bản năng săn bàn nhạy bén của tiền đạo đã chơi V-League hơn một thập kỷ.

Văn Quyết bị kèm chặt VPF

‏Trong hiệp 1, tiền đạo Gustavo Henrique của CLB Công an Hà Nội có pha đối mặt cầu môn gần tương tự, nhưng không kịp dứt điểm bởi bị trung vệ Việt Anh phá bóng ngay trong chân. Còn với pha băng vào của Văn Quyết, sự nhanh nhạy và dũng cảm là mấu chốt thành công. Văn Quyết có thể suy giảm tốc độ và thể lực theo thời gian, nhưng cứ ở thời điểm quyết định, số 10 của CLB Hà Nội lại nhanh và bén hơn đối thủ một nhịp. ‏

‏Ứng viên sáng giá của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2022 Văn Quyết đã chứng tỏ vì sao CLB Hà Nội sau mỗi mùa giải, dù mất đi một số trụ cột, nhưng sức mạnh dường như không suy giảm. Mùa này, đội chia tay Văn Hậu (sang chính CLB Công an Hà Nội), đồng thời các tuyển thủ quốc gia gặp vấn đề thể lực do phải thi đấu liên tục. HLV Bozidar Bandovic cũng nhấn mạnh các cầu thủ chưa có thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, CLB Hà Nội vẫn thắng và Văn Quyết vẫn ghi bàn. ‏

‏Với thủ quân sinh năm 1991, đây là bàn thắng thứ 3 chỉ sau 2 trận ở V-League 2023. Tính cả trận tranh Siêu cúp quốc gia 2022, Văn Quyết đã in dấu giày vào 4 bàn của CLB Hà Nội (3 bàn, 1 kiến tạo). Văn Quyết là người hỗ trợ cầm nhịp, phát triển bóng và kết nối lối chơi, đồng thời tham gia vào khâu ghi bàn lẫn kiến tạo. Anh tạo ra tầm ảnh hưởng lớn, bất chấp không còn sung mãn do trở ngại tuổi tác.

Văn Quyết vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng MINH TÚ

‏Các cầu thủ CLB Công an Hà Nội đã theo kèm số 10 rất rát, không ngại va chạm để ngăn Văn Quyết triển khai bóng. Tuy nhiên, phong tỏa mẫu cầu thủ di chuyển tự do như Văn Quyết không đơn giản. Dù bị đối thủ áp sát, thậm chí đè mặt quyết liệt như trường hợp của Văn Hậu, thủ quân CLB Hà Nội vẫn cùng với Marcao và Hùng Dũng tạo thành bộ ba vững chãi để kiểm soát thế trận. ‏

‏Sức ép của CLB Hà Nội khiến đội khách bối rối và 2 bàn thắng của Văn Quyết chỉ đơn thuần là "đầu ra" của thế trận vượt trội ấy. ‏

‏Sự nhuần nhuyễn, đa dạng và bùng nổ đúng lúc là chân đế giúp CLB Hà Nội trụ vững trên đỉnh cao trong nhiều năm. HLV Bandovic dù nhắc đến vấn đề trẻ hóa, nhưng ở những trận đấu cân não, ông vẫn cần những cầu thủ dày dạn và tinh quái như Văn Quyết.

Một chi tiết khá thú vị cũng liên quan đến trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào tối 9.2, Văn Quyết và đồng đội cũ Đoàn Văn Hậu có một vài tình huống va chạm trên sân, nhưng khi được hỏi về đàn em, Quyết đã nhận xét khá hồn hậu. Anh nói: "Văn Hậu luôn như người em út của tôi. Chúng tôi va chạm lúc thi đấu cũng chỉ là vì màu cờ sắc áo của đội bóng. Hậu đã rất nỗ lực và đóng góp cho bóng đá Hà Nội rất nhiều, trước khi chuyển sang CLB Công an Hà Nội".

