V-League 2023: Vòng đấu của những sự trở lại

CLB Hà Nội gặp khó khăn khi thiếu vắng cùng lúc 2 mảnh ghép cực kỳ quan trọng là Nguyễn Văn Quyết (bị treo giò) và Đỗ Hùng Dũng (mổ ruột thừa). Tuy nhiên, sự vắng mặt của bộ đôi trụ cột đã tạo cơ hội cho những cá nhân khác tỏa sáng.

Trong ngày thay Văn Quyết lãnh trọng trách ghi bàn, Tuấn Hải đã chơi tốt với pha đánh đầu tung lưới CLB Đà Nẵng. Đây là bàn thắng quan trọng, trong bối cảnh tiền đạo sinh năm 1998 chỉ có 1 pha lập công trong 7 trận đấu trước đó. Khi đợt tập trung đội tuyển đã ở rất gần, việc Tuấn Hải "thông nòng" trở lại là tín hiệu vui với không chỉ HLV Bandovic, mà còn cho cả HLV Philippe Troussier. Bên cạnh Tuấn Hải, những tài năng trẻ của U.22 VN như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường cũng được trao cơ hội, nhưng thiếu chút may mắn để có bàn thắng mở điểm tại sân chơi V-League. Nhìn chung, trong cái rủi cũng có cái may, khi sự thiếu vắng của các trụ cột sẽ tạo điều kiện cho các tài năng trẻ của đội Hà Nội gánh vác trọng trách trong những vòng tới. CLB Hà Nội đang đứng nhì bảng với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 3 điểm. Ngay phía sau ở vị trí thứ ba, CLB Công an Hà Nội có 14 điểm và đang thổi lửa vào cuộc đua vô địch.



Đà Nẵng (áo cam) kiếm được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy

Nguyễn Văn Tùng (trái) từ SEA Games 32 trở về khoác áo CLB Hà Nội MINH TÚ

Vòng 8 cũng đánh dấu những màn trở lại đáng nhớ. Trên sân Thống Nhất, Vũ Văn Thanh tỏa sáng với 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 5-3. Trong vai trò tiền đạo cánh, Văn Thanh đã phát huy tối đa năng lực tấn công như chạy chỗ, dứt điểm hay bứt tốc đoạn ngắn. Phiên bản bùng nổ của Văn Thanh ở vai trò tấn công hứa hẹn giúp cầu thủ sinh năm 1996 một hướng đi mới ở cả CLB và đội tuyển quốc gia.

Bảng xếp hạng sau vòng 8 VPF

Cũng ở vòng 8 V-League, Hà Đức Chinh (Bình Định FC) giải cơn khát ghi bàn sau 2 năm chờ đợi, với pha lập công vào lưới CLB Viettel. Tuy nhiên, nhân vật gây chú ý hơn cả chính là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ 25 tuổi lập cú đúp bàn thắng mang về 3 điểm quý như vàng cho CLB Viettel. Đã không ghi bàn suốt 7 vòng đầu tiên nên thật dễ hiểu cho niềm vui tột độ của Hoàng Đức cùng đồng đội.

Bên cạnh phong độ cao của một số tuyển thủ, vòng 8 V-League 2023 còn đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của CLB Công an Hà Nội khi đứng trong tốp 3 sau 2 trận toàn thắng, ghi 9 bàn vào lưới đối thủ. CLB Thanh Hóa bị ngắt chuỗi thắng với trận hòa 2-2 trước HAGL. Việc HAGL đang sa sút nhưng vẫn lấy điểm của đội đầu bảng cho thấy V-League 2023 hứa hẹn đua tranh khốc liệt.