V-League: HLV Gong Oh-kyun không muốn đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm

CLB Công an Hà Nội là đương kim vô địch V-League khi đăng quang ở mùa giải 2023. Nhưng có một điểm đặc biệt, CLB ngành công an nâng cúp sau khi “trảm tướng” đến 2 lần, điều tưởng chừng chỉ xuất hiện ở những đội bóng đang thi đấu chật vật hoặc nằm trong nhóm trụ hạng. Hai vị HLV người Brazil là Paulo Foiani và HLV Flavio Da Silva Cruz được giao trọng trách dẫn dắt đội bóng, rồi lần lượt mất ghế không lâu sau đó.



V-League vốn được xem là đấu trường rất khắc nghiệt đối với các HLV ngoại. Trong đó, trường hợp của CLB Công an Hà Nội có thể coi là minh chứng rõ ràng nhất.

HLV Gong Oh-kyun có khởi đầu suôn sẻ khi cùng CLB Công an Hà Nội thắng HAGL CLB CAHN

CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023 dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng tạm quyền Trần Tiến Đại. Đội bóng ngành công an đã đạt được mục đích ngay trong năm đầu được thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Nhưng, đội bóng này vẫn muốn thay đổi. Có thể thấy, CLB Công an Hà Nội muốn một HLV có tên tuổi, có thể mang lại thứ bóng đá cống hiến và đặc biệt là đưa đội bóng vươn tầm xa hơn V-League. Đó là lý do mà HLV Gong Oh-kyun được chọn.

Ông Gong sau một thời gian ngắn nhận nhiệm vụ đã "uốn nắn" ra một đội U.23 Việt Nam có lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả tại VCK U.23 châu Á 2022. Chính vì vậy, vị HLV người Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới để giúp CLB Công an Hà Nội ổn định hơn. Không chỉ thế, cựu HLV U.23 Việt Nam còn phải giúp đội hình toàn sao của đương kim vô địch V-League chơi thăng hoa hơn.

Ông Gong Oh-kyun đã có màn chào sân ấn tượng, khi cùng CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng ngược dòng trước HAGL ở Cúp quốc gia. Trong trận đấu này, ông Gong tạo ra những dấu ấn của bản thân, khi đưa hậu vệ Hồ Tấn Tài vào đá tiền vệ trung tâm và sử dụng nhiều cầu thủ chưa từng được đăng ký. Dù những thử nghiệm này chưa mang đến sự thành công như mong đợi, nhưng cho thấy HLV Gong Oh-kyun là người dám nghĩ dám làm và đang nỗ lực tìm phương án để gặt hái sự thành công cho đội bóng.

CLB Công an Hà Nội hiện xếp thứ 2 ở V-League với 7 điểm sau 3 vòng MINH TÚ

Đây là khởi đầu suôn sẻ, nhưng cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu, khi thử thách mang tên V-League sẽ vào guồng trở lại từ đầu tháng 12. Cúp quốc gia có tính chất hoàn toàn khác với V-League, nơi mà các đội bóng sẽ vào sân với lực lượng mạnh nhất, tinh thần quyết tâm cao nhất để giành điểm. Hơn ai hết, HLV Gong Oh-kyun từng có thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam nên cũng hiểu rõ tính cạnh tranh khốc liệt ở V-League.

Mở đầu cho thử thách của HLV Gong Oh-kyun tại đấu trường V-League là CLB Hải Phòng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có thể không phải là đội bóng mạnh, nhưng không dễ chơi đối với mọi đối thủ. Đội bóng đất cảng càng khó bị đánh bại hơn khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà trên chảo lửa Lạch Tray.

Ở mùa 2023, CLB Công an Hà Nội không thể thắng CLB Hải Phòng sau 2 lần gặp nhau (1 hòa, 1 thua). Đội bóng đất cảng cũng đã cho thấy sự khó chịu khi vừa đánh bại CLB Hà Nội 5-3 ngay trên sân Hàng Đẫy. Vào lúc này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm như “đá tảng” trước tham vọng của đội bóng ngành công an. Tuy nhiên, đây cũng là “liều thuốc thử” cho HLV Gong Oh-kyun. Vị HLV người Hàn Quốc cũng xem đây là cơ hội để chứng minh giá trị bản thân. Và chắc chắn rằng, ông không muốn đi vào vết xe đổ của những đồng nghiệp người Brazil, khi sớm mất việc tại CLB Công an Hà Nội.