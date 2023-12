V-League: HLV Lê Huỳnh Đức sẽ lại lên đỉnh?

Ở vòng 7 V-League 2023 - 2024, CLB Bình Dương đã thắng CLB Thanh Hóa, để tiếp tục nối dài mạch thăng hoa kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, 3 điểm trọn vẹn vẫn chưa đủ để giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bảo vệ ngôi đầu bảng. CLB Nam Định với trận thắng dễ 3-0 trước HAGL đã giành lại vị trí cao nhất.



HLV Lê Huỳnh Đức (bìa phải) đang giúp CLB Bình Dương chơi rất tốt BÁ DUY

Đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đang có phong độ cao, được kỳ vọng sẽ tái chiếm lại đỉnh bảng V-League. Nhiệm vụ giành 3 điểm trên sân Hàng Đẫy trở nên thực tế hơn với đội bóng đất Thủ, khi đội chủ nhà Công an Hà Nội hiện vẫn chưa ổn định cả về mặt lối chơi lẫn trên băng ghế huấn luyện. HLV Gong Oh-kyun với khởi đầu đáng quên tại V-League (2 hòa, 2 thua) đã bị "treo quyền" chỉ đạo từ vòng 8. Tuy nhiên trong bóng đá, đội đang khủng hoảng đôi khi lại biết trỗi dậy đúng lúc. Được biết, chỉ đạo đội Công an Hà Nội vào tối nay sẽ là "một tập thể", với Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại chỉ huy chính. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức phải tiếp tục thể hiện được bản lĩnh cầm quân, với khả năng đọc trận đấu chính xác, mới sáng cửa khuất phục được đội bóng ngành công an. Với tính chất căng thẳng như vậy, trận đấu sẽ có sự xuất hiện của VAR.

HLV Huỳnh Đức (bìa phải) được tin tưởng

Một cặp đấu khác thuộc vòng 8 V-League diễn ra lúc 18 giờ ngày 26.12 cũng hấp dẫn không kém, là cuộc so tài giữa CLB Khánh Hòa và SLNA. Đội bóng phố biển đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh, khi bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Công an Hà Nội ở vòng 7, trong trận đầu tiên mà HLV trẻ tuổi Trần Trọng Bình dẫn dắt. Trước SLNA với nhiều gương mặt trẻ, CLB Khánh Hòa có cơ hội tiếp tục thể hiện lối chơi quật khởi để giành 3 điểm, cải thiện thành tích.

Vào 19 giờ 15 cùng ngày, CLB TP.HCM đang rất "son" dưới bàn tay của HLV Phùng Thanh Phương, hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi trận ấn tượng khi tiếp đón CLB Hà Tĩnh.