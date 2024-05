V-League mùa này vẫn rất nóng...

Mùa này, đội bóng thành Nam đã hay lại còn may. Hay vì có lực lượng đồng đều, chơi với phong độ ổn định; có tay săn bàn Rafaelson Fernandes là "sát thủ" thật sự với kỷ lục ghi 26 bàn chỉ sau 21 trận. Đặc biệt Nam Định còn có HLV Vũ Hồng Việt biết người biết ta, biết xoay tua đội hình trong thời khắc quan trọng và sử dụng cầu thủ tương đối tốt. Những cái hay đó đã giúp chú ngựa ô thành Nam bỗng chốc hóa mình thành ngựa chiến rất khó bị vượt mặt trong cuộc đua đường dài.

Ngoài cái hay, đội Nam Định còn may bởi các đối thủ của họ sa sút khó ngờ ở mùa giải năm nay. Đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội phong độ phập phù, đã chính thức từ giã cuộc đua vô địch. Đối thủ đáng gờm khác là CLB Hà Nội thì chỉ hay ở giai đoạn cuối nên không đủ sức bứt phá. CLB Bình Định đã vươn lên xếp thứ nhì, nhưng họ mãi là ngựa ô như biệt danh vốn có lâu nay, vì thế không phải là đối thủ nặng ký của Nam Định. Đội bóng còn lại là Bình Dương, dù có cuộc cải tổ và đầu tư lớn, nhưng chắc phải chờ mùa giải tiếp theo. Với 8 điểm cách biệt và hơn hiệu số +5 so với đội nhì bảng Bình Định, CLB Nam Định chỉ cần thêm 7 điểm nữa trong 5 trận còn lại là có thể rước cúp về thành Nam.

Trong khi Nam Định gần như đặt một chân đến ngôi vô địch, thì đội cuối bảng Khánh Hòa đang có 10 điểm gần như đã chắc suất rớt hạng.

Dù vậy, ở những vòng đấu còn lại vẫn hứa hẹn hấp dẫn khi các đội Quảng Nam (26 điểm), SLNA (25 điểm), LPBank HAGL (25 điểm), Hà Tĩnh (24 điểm) bước vào cuộc đua chạy trốn suất play-off. Bất ngờ nhất là đội bóng phố núi do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt. Với chuỗi trận khá ấn tượng, những tưởng LPBank HAGL đã có thể yên tâm trụ hạng, nhưng họ lại rơi vào thế chông chênh sau trận thua CLB TP.HCM ở vòng 21. Nếu không gia cố chắc hàng phòng ngự, thầy trò ông Thành sẽ tiếp tục mất an toàn.

"Vua trụ hạng" SLNA chứng tỏ bản lĩnh lì lợm của mình bởi nước rút thần tốc sau khi thay tướng, hứa hẹn sẽ thoát khỏi vùng nguy hiểm nếu giữ được phong độ như hiện nay. CLB Quảng Nam cũng có thể thoát hiểm nếu tận dụng tốt các trận đấu trên sân nhà. Đáng lo nhất là đội Hà Tĩnh bởi đội bóng do HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt mất quá nhiều nhân sự trong vụ án ma túy nên sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Nếu lèo lái đội Hà Tĩnh cập bến an toàn, HLV Nguyễn Thành Công sẽ được thêm điểm cộng cho tài cầm quân của mình.