V-League: Nóng bỏng cuộc đua 'né' play-off

C ÂN SỨC CÂN TÀI

Màn đối đầu giữa CLB TP.HCM và CLB LPBank HAGL vào 19 giờ 15 hôm nay (25.5) được đánh giá là ngang sức ngang tài. Trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi hai đội hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua thoát khỏi vị trí phải đá play-off xuống hạng. "Chiến hạm đỏ" (đứng thứ 10, 26 điểm) và đội bóng phố núi (đứng 11, 25 điểm) đang so kè quyết liệt trên bảng xếp hạng. Sân nhà Thống Nhất chính là điểm tựa lớn, giúp đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương nắm lợi thế về mặt tinh thần ở trận đấu thuộc vòng 21 V-League. CLB TP.HCM đang có phong độ rất tốt trên sân nhà thời gian gần đây, khi giành chiến thắng đến 4 và chỉ để thua 1 trong 5 trận gần nhất. Ở trận thắng CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 20, HLV Phùng Thanh Phương đã thực hiện xoay tua đội hình hiệu quả, khi để cả 3 ngoại binh quan trọng trên băng ghế dự bị. Do đó, đến trận tiếp đón LPBank HAGL, CLB TP.HCM sẽ có lực lượng mạnh nhất, với những cầu thủ ngoại đạt thể trạng 100%. Đây là cơ hội tốt để đội chủ sân Thống Nhất "đòi nợ" ở trận lượt đi, khi để thua LPBank HAGL tại Pleiku.

CLB LPBank HAGL được dự đoán sẽ gặp khó khăn tại vòng 21 MINH TRẦN

Bài toán mà HLV Phùng Thanh Phương cần đưa ra lời giải chính là cách tiếp cận trận đấu của đội chủ sân Thống Nhất. CLB TP.HCM chơi phòng ngự phản công khá sắc sảo khi gặp những đối thủ mạnh, đã từng gây bất ngờ trước CLB Thanh Hóa và CLB CAHN. Nhưng trước các đối thủ ngang cơ, "Chiến hạm đỏ" gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Tuy nhiên, đây cũng có thể là điều khiến HLV Vũ Tiến Thành phải trăn trở, khi dẫn dắt CLB LPBank HAGL chạm trán đội bóng cũ.

T ÌM CHIẾN THẮNG TẠI sân 'khách'

Chiều 24.5, HLV Văn Sỹ Sơn như mọi khi dẫn các học trò đội Quảng Nam ra tập ở sân Quân khu 5, chuẩn bị cho trận đấu với CLB Hà Nội trên sân Hòa Xuân tại TP.Đà Nẵng lúc 17 giờ hôm nay. Đó đã là một thói quen bắt buộc, khi dù mang hộ khẩu ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) nhưng suốt mùa giải này, thầy trò ông Văn Sỹ Sơn luôn phải đá sân "khách". Ấy thế nhưng, đội bóng tân binh với nguồn ngân quỹ eo hẹp này đang thể hiện sức sống dẻo dai. Hai trận gần nhất tại sân Hòa Xuân, CLB Quảng Nam toàn thắng trước hai đội bóng trong tốp 3 là CAHN và Bình Dương. Nhìn rộng ra, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đã bất bại trong 5 trận gần nhất trên Hòa Xuân, giành được 11 điểm (3 thắng, 2 hòa). Tính từ đầu giải, CLB Quảng Nam chỉ thua đúng 2 trận, còn lại có 5 thắng và 3 hòa, có được 18 điểm, chiếm gần 70% số điểm cả mùa đến lúc này.

Phía trước CLB Quảng Nam là lịch thi đấu khá thách thức, với 3 trận sân nhà gặp CLB Hà Nội, Nam Định và SLNA, cùng 3 chuyến làm khách trên sân các đối thủ Bình Định, TP.HCM và Khánh Hòa. Sự trỗi dậy bất ngờ của CLB SLNA trong vài vòng đấu qua khiến cuộc đua chạy trốn vị trí áp chót (đồng nghĩa suất play-off tranh trụ hạng) trở nên vô cùng khó lường. Khoảng cách từ đội xếp hạng 9 là Quảng Nam (26 điểm) đến đội áp chót SLNA (22 điểm) nhiều nhất chỉ là 4 điểm, với những cái tên trong diện nguy hiểm còn có TP.HCM (26 điểm), LPBank HAGL (25 điểm), Hà Tĩnh (24 điểm). HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: "Trận đấu tới CLB Quảng Nam mất đội trưởng Hoàng Hưng bị treo giò, nhưng các vị trí khác như Ngọc Hà, Xuân Tú, Thanh Hậu, Trung Phong… thi đấu tốt, nhiệt tình, máu lửa. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng gom điểm tối đa trên sân nhà và cố gắng có điểm sân đối phương. Đội bóng phải tích lũy điểm số tối đa thôi, vì tình thế đang rất khó dự đoán. Tôi tính toán CLB Quảng Nam sẽ cần ít nhất 6 điểm nữa để có thể sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng".