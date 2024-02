Lịch thi đấu V-League mới nhất: HLV Lê Huỳnh Đức được vinh danh, 3 trận nóng có VAR

Sau hơn 1 tháng tạm ngưng để nhường chỗ cho lịch hoạt động của đội tuyển Việt Nam và nghỉ Tết Nguyên đán, V-League 2023 - 2024 sẽ trở lại với vòng 9 từ ngày 17.2. Trong số 7 trận đấu, có 3 màn chạm trán hấp dẫn sẽ có sự xuất hiện của công nghệ VAR, gồm: CLB Hải Phòng - CLB Nam Định (19 giờ 15, ngày 17.2 trên sân Lạch Tray), CLB Thanh Hóa - CLB Hà Nội (18 giờ ngày 18.2 trên sân Thanh Hóa), CLB Công an Hà Nội - CLB TP.HCM (19 giờ 15, ngày 18.2 trên sân Hàng Đẫy).

Các trận đấu còn lại lần lượt là các cuộc so tài giữa: CLB Bình Dương - CLB Quảng Nam (18 giờ ngày 17.2), CLB Thể Công Viettel - CLB Khánh Hòa (19 giờ 15, ngày 17.2), CLB Hà Tĩnh - HAGL (17 giờ, ngày 18.2), SLNA - CLB Bình Định (18 giờ ngày 18.2).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Bình Dương đang có sự khởi đầu tốt và hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League MINH TÚ

Khi V-League trở lại, ban tổ chức giải cũng sẽ tổ chức trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân và tập thể ở tháng 12.2023. Theo đó, CLB Bình Dương được vinh danh Đội bóng xuất sắc nhất tháng 12. HLV Lê Huỳnh Đức là gương mặt được bình chọn cho giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng 12. Ngoại binh Brazil - Rafaelson là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12. Bàn thắng đẹp nhất tháng 12 thuộc về Fialho Junior (CLB Công an Hà Nội), được ghi trong trận CLB Công an Hà Nội thắng CLB Bình Dương ngày 26.12.2023.

Highlight CLB Hải Phòng - CLB Marryland Quy Nhơn Bình Định | | Vòng 8 V-League 2023-2024

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã công bố các quyết định về kỷ luật đối với cá nhân, tập thể sẽ được thi hành kể từ vòng 9 V-League. Giám đốc kỹ thuật CLB Công an Hà Nội - Trần Tiến Đại bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận kế tiếp do có hành vi phản ứng, lăng mạ, xúc phạm trọng tài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chung của giải đấu trong trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Bình Dương ngày 26.12.2023. Trước đó, ông Đại đã nhận thẻ đỏ từ trọng tài ở phút 72. Thẻ đỏ này được trừ vào thời hạn chấp hành quyết định kỷ luật kể trên.

Ông Trần Tiến Đại bị phạt 20 triệu và đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận MINH TÚ

Cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo (CLB TP.HCM) bị phạt 15 triệu đồng và treo giò 3 trận đấu kế tiếp do cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương, trong trận CLB TP.HCM gặp CLB Hà Tĩnh ngày 26.12.2023.

Ngoài ra, CLB Thể Công Viettel và CLB Khánh Hòa cùng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu thuộc vòng 7 V-League.