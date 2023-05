Va chạm giữa xe cấp cứu từ thiện và xe máy, 1 người tử vong

Chiều 3.5, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn P.Bình Đức, TP.Long Xuyên vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cấp cứu từ thiện và xe máy khiến 1 người tử vong.



Lực lượng CSGT đến hiện trường để làm rõ vụ tai nạn CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, xe cấp cứu chuyển bệnh từ thiện BS 67A - 105.80 do tài xế Bùi Thiện Sơn (39 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) điều khiển chở bệnh nhân lưu thông trên QL91 theo hướng H.Châu Phú về TP.Long Xuyên.

Khi đến đoạn thuộc P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, xe này bất ngờ va chạm với xe máy BS 67L1 - 624.95 do anh L.N.V (46 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến anh V. tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn CACC

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an TP.Long Xuyên khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.