Cứu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nguy kịch tính mạng

Ngày 29.4, tin từ Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cấp cứu thành công một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước, nguy kịch đến tính mạng. Đây là ca nhồi máu cơ tim cấp trẻ tuổi nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận và điều trị.

Bệnh nhân T.Q.C đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu TRẦN THANH PHONG

Sáng cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân T.Q.C (35 tuổi, ngụ H.Phước Long, Bạc Liêu) trong tình trạng nặng ngực trái. Qua thăm khám và kiểm tra ECG, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp thành trước.

Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân đột quỵ tim (nhồi máu cơ tim cấp), hội chẩn trực tuyến với bác sĩ tim mạch can thiệp của bệnh viện.

Khoảng 10 phút sau, bệnh nhân được chụp và can thiệp mạch vành. Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân T.Q.C bị tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch liên thất trước. Bệnh nhân được can thiệp (đặt stent mạch vành) thời gian 10 phút. Tổng thời gian từ khi tiếp nhận bệnh đến khi can thiệp mạch vành thành công là 30 phút. Hiện bệnh nhân đã khỏe, sinh hiệu ổn, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, người trực tiếp can thiệp tim mạch cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim nêu trên, khuyến cáo người dân nên thăm khám và tầm soát các bệnh lý thường xuyên, ít nhất 3 - 6 tháng/lần và không chỉ riêng với bệnh lý tim mạch.