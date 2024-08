Va chạm với xe tải, xe khách văng lên lề đường

Sáng 6.8, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cùng các cơ quan chức năng triển khai điều tiết phương tiện giao thông, xử lý hậu quả vụ tai nạn; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe khách BS Nghệ An do tài xế Bùi Duy Cương (42 tuổi, trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông, đoạn qua xã Nam Bình, H.Đắk Song (Đắk Nông) thì xảy ra va chạm với xe tải BS Đắk Lắk do tài xế Lê Tấn Tài (24 tuổi, trú H.Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông C.T.V

Va chạm mạnh đã khiến xe tải hư hỏng nặng phần đầu, xe khách bị văng lên lề đường và cũng bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế xe khách và xe tải, cùng 1 hành khách bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn là do một trong hai xe liên quan chạy không đúng phần đường quy định.