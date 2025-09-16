Vá đường, hầm chui Nguyễn Văn Linh ngay trong tuần này

Như Thanh Niên đã đưa tin, kể từ khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hoàn thiện đưa vào thông xe từ đầu năm 2024 đến nay, người dân khu Nam TP.HCM liên tục phản ánh tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra triền miên. Đặc biệt, mặt đường Nguyễn Văn Linh khu vực gần nút giao và cả phía dưới hầm chui nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều chỗ trồi sụt, bong tróc lớp nhựa đường, tạo thành những ổ trâu, ổ gà lớn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Mặt đường hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau gần 9 tháng đưa vào hoạt động ẢNH: VÕ HẠ LAM

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư dự án) cho biết đã làm việc với các nhà thầu và tư vấn xác định nguyên nhân, khẩn trương khắc phục theo đúng trách nhiệm bảo hành đã quy định trong hợp đồng.

Nguyên nhân nhận định ban đầu, dự án xuống cấp do mật độ phương tiện tăng cao, nhiều xe tải nặng lưu thông, cộng với thời tiết bất ổn, mưa lớn kéo dài. Chủ đầu tư đã yêu cầu bóc tách lớp nhựa hư hỏng, gia cố nền, thảm lại toàn bộ; với vị trí hư hỏng nặng sẽ thay toàn bộ kết cấu móng và mặt đường. Công tác duy tu, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng vật liệu, thi công cũng sẽ được siết chặt.

Cụ thể, tại khu vực hai hầm chui HC1 và HC2, Ban Giao thông yêu cầu các nhà thầu trước mắt sẽ tiến hành thảm nhựa tạm các vị trí hư hỏng để đảm bảo giao thông thông suốt ngay trong tối nay (16.9). Sau đó, tiếp tục sửa chữa triệt để toàn bộ các điểm hư hỏng sẽ vào hai ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) tuần này.

Đối với khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh khu vực xung quanh hầm chui, nhà thầu cùng đơn vị tư vấn đang hoàn tất các thủ tục liên quan để sửa chữa toàn bộ các vị trí hư hỏng trước 30.9. Trước mắt, nhà thầu sẽ sửa chữa tạm thời các vị trí hư hỏng để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, hoàn thành trước 26.9, rồi tiếp tục sửa chữa triệt để theo tiến độ nêu trên.

Mặt đường Nguyễn Văn Linh khu vực nút giao Nguyễn Hữu Thọ chi chít ổ trâu, ổ gà không khác gì những cái bẫy nguy hiểm ẢNH: VÕ HẠ LAM

Khởi công tháng 4.2020, công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, liên tục phải lùi tiến độ và tới tháng 1 năm nay mới chính thức thông xe. Dự án có tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng, theo thiết kế sẽ xây đảo tròn trung tâm (đường kính 60m) và 2 hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh. Hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh sẽ đi ngầm qua khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 480m (bao gồm đường dẫn 2 đầu hầm và hầm kín).



