Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vá đường, hầm chui Nguyễn Văn Linh ngay trong tuần này

Hà Mai
Hà Mai
16/09/2025 11:06 GMT+7

Sau hàng loạt phản ánh của người dân về tình trạng mặt đường hầm chui và nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ xuống cấp nghiêm trọng sau khi thông xe chưa tới 9 tháng, phía chủ đầu tư đã có phản hồi.

Như Thanh Niên đã đưa tin, kể từ khi nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ hoàn thiện đưa vào thông xe từ đầu năm 2024 đến nay, người dân khu Nam TP.HCM liên tục phản ánh tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra triền miên. Đặc biệt, mặt đường Nguyễn Văn Linh khu vực gần nút giao và cả phía dưới hầm chui nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều chỗ trồi sụt, bong tróc lớp nhựa đường, tạo thành những ổ trâu, ổ gà lớn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

- Ảnh 1.

Mặt đường hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau gần 9 tháng đưa vào hoạt động

ẢNH: VÕ HẠ LAM

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư dự án) cho biết đã làm việc với các nhà thầu và tư vấn xác định nguyên nhân, khẩn trương khắc phục theo đúng trách nhiệm bảo hành đã quy định trong hợp đồng.

Nguyên nhân nhận định ban đầu, dự án xuống cấp do mật độ phương tiện tăng cao, nhiều xe tải nặng lưu thông, cộng với thời tiết bất ổn, mưa lớn kéo dài. Chủ đầu tư đã yêu cầu bóc tách lớp nhựa hư hỏng, gia cố nền, thảm lại toàn bộ; với vị trí hư hỏng nặng sẽ thay toàn bộ kết cấu móng và mặt đường. Công tác duy tu, bảo dưỡng và kiểm soát chất lượng vật liệu, thi công cũng sẽ được siết chặt.

Cụ thể, tại khu vực hai hầm chui HC1 và HC2, Ban Giao thông yêu cầu các nhà thầu trước mắt sẽ tiến hành thảm nhựa tạm các vị trí hư hỏng để đảm bảo giao thông thông suốt ngay trong tối nay (16.9). Sau đó, tiếp tục sửa chữa triệt để toàn bộ các điểm hư hỏng sẽ vào hai ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật) tuần này.

Đối với khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh khu vực xung quanh hầm chui, nhà thầu cùng đơn vị tư vấn đang hoàn tất các thủ tục liên quan để sửa chữa toàn bộ các vị trí hư hỏng trước 30.9. Trước mắt, nhà thầu sẽ sửa chữa tạm thời các vị trí hư hỏng để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, hoàn thành trước 26.9, rồi tiếp tục sửa chữa triệt để theo tiến độ nêu trên.

- Ảnh 2.

Mặt đường Nguyễn Văn Linh khu vực nút giao Nguyễn Hữu Thọ chi chít ổ trâu, ổ gà không khác gì những cái bẫy nguy hiểm

ẢNH: VÕ HẠ LAM

Khởi công tháng 4.2020, công trình xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, liên tục phải lùi tiến độ và tới tháng 1 năm nay mới chính thức thông xe. Dự án có tổng mức đầu tư 830 tỉ đồng, theo thiết kế sẽ xây đảo tròn trung tâm (đường kính 60m) và 2 hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh. Hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh sẽ đi ngầm qua khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 480m (bao gồm đường dẫn 2 đầu hầm và hầm kín).


Tin liên quan

Nút giao 830 tỉ khu Nam chi chít 'ổ trâu', 'ổ gà' chỉ sau 9 tháng thông xe

Nút giao 830 tỉ khu Nam chi chít 'ổ trâu', 'ổ gà' chỉ sau 9 tháng thông xe

Không chỉ ùn tắc liên miên, đường và hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ còn gây bức xúc cho người dân vì tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, 'ổ trâu', 'ổ gà' chi chít dù mới đưa vào khai thác chưa tròn 1 năm.

Khám phá thêm chủ đề

nút giao Nguyễn Văn Linh nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ùn tắc khu nam TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận