Vaccine do AI thiết kế lần đầu vượt qua thử nghiệm trên người

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một chủ đề gây tranh cãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành công nghệ, nơi AI có thể thay thế một số công việc. Tuy nhiên, AI cũng mang lại những lợi ích đáng kể, điển hình là trong việc thiết kế vaccine chống virus corona gây đại dịch Covid-19 từng cướp đi sinh mạng hàng triệu người trên toàn cầu.

Nếu hoàn tất các thử nghiệm thành công, vaccine pEVAC-PS có thể giúp thế giới sẵn sàng ứng phó với các biến thể virus corona tương lai ẢNH: K. VĂN

Một nhóm nhà virus học tại Đại học Cambridge (Anh) đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Journal of Infection về một loại vaccine mới nhắm vào họ virus corona Sarbeco. Họ đã sử dụng công nghệ AI mang tên Digitally Immune Optimised Synthetic Vaccine (hay DIOSynVax) để phát triển một "siêu kháng nguyên" pEVAC-PS, được đưa vào cơ thể dưới dạng vaccine DNA, vốn cho phép tiêm mà không cần kim, tương tự công nghệ trong phim Star Trek.

AI có thể thay đổi cách thế giới phát triển vaccine

Trong thử nghiệm, 39 tình nguyện viên từ 18 đến 50 tuổi đã được tiêm các liều khác nhau của vaccine pEVAC-PS. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tính an toàn, khả năng dung nạp và phản ứng miễn dịch của vaccine. Kết quả cho thấy tất cả tình nguyện viên đều dung nạp tốt mà không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, ngoại trừ một số triệu chứng nhẹ liên quan đến Covid-19.

Dù pEVAC-PS là vaccine đầu tiên được thiết kế bởi AI và đã tiến đến giai đoạn thử nghiệm trên người, nhưng đây mới chỉ là "nghiên cứu giai đoạn 1". Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng cần thực hiện thêm nhiều thử nghiệm để khắc phục một số hạn chế, như việc tất cả người tham gia đều đến từ khu vực Southampton và một số chưa từng tiếp xúc với các biến thể Covid-19 trước đó.

Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng pEVAC-PS có thể mở đường cho công nghệ vaccine trong tương lai nhờ vào khả năng sản xuất nhanh chóng và hiệu quả mà vaccine DNA mang lại. Sự phát triển này có thể dẫn đến nhiều nghiên cứu hơn về hiệu quả của các sản phẩm do AI tạo ra trong lĩnh vực y tế.