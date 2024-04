Ngày 3.4.2024, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, cho biết nước ta có bờ biển trải dài hơn 3.260 km, có 44 cảng nước sâu, rất thuận lợi cho việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tội phạm cũng đã lợi dụng tuyến đường biển này để mua bán trái phép chất ma túy.

Vạch trần thủ đoạn gắn định vị vào ma túy, thả trôi biển sau đó trục vớt

"Những tháng đầu năm 2024, liên tiếp trên bãi biển của các tỉnh miền Nam và miền Trung, người dân và các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ lượng lớn trái phép chất ma tuý, lượng lớn ma tuý trôi dạt trên bờ biển. Ở đây, ma túy chủ yếu là chủ yếu là cocaine, loại ma túy này ở thị trường Đông Nam Á không tiêu thụ và không sử dụng cocain. Các đối tượng đã lợi dụng đường biển để vận chuyển cocain qua Việt Nam để mang sang các nước khác tiêu thụ", thiếu tướng Quang cho biết.

Theo thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, cocaine được các đóng thành bánh, có trọng lượng 1 kg/bánh, đây là điểm mới của loại tội phạm này.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an TRẦN CƯỜNG

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cũng cho hay: "Qua một số vụ phát hiện, thu giữ, các gói ma tuý được đóng gói và có các thiết bị định vị, chứng tỏ là các đối tượng đã thả ma tuý và các đối tượng khác sẽ đến trục vớt và mang đi tiêu thụ. Đây là phương thức, thủ đoạn rất mới của các loại tội phạm."

Ngoài ra, các nghi phạm còn vận chuyển ma túy bằng đường bộ, tập kết vào các nhà kho ở nước ta, sau đó đóng gói, cất giấu, trà trộn lẫn các hàng hóa xuất khẩu rồi đưa xuống các cảng biển lớn để vận chuyển đi nước khác.

Lại thêm nhiều gói ni lông nghi chứa ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

"Hiện tại, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến đường biển vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chính vì vậy, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) chỉ đạo công an các địa phương tích cực áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, để tập trung đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý bằng tuyến đường biển", Phó cục trưởng C04 Bộ Công an nói.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cho hay, tuyến đường biển nước ta rất rộng, mặt nước hàng triệu km vuông, trải dài từ Bắc tới Nam và tội phạm ma túy trên đường biển cũng khác với các tuyến đường khác.

Thiếu tướng Quang nói: "Tuyến đường biển có rất nhiều tàu, thuyền của các nước qua lại, tàu thuyền đánh cá của người dân các tỉnh. Do vậy các đối tượng trà trộn vào các tàu. Đặc biệt, phương thức thủ đoạn mới hiện này là các đối tượng sử dụng các tàu hoặc cải trang thành tàu đánh cá chủ yếu để giám sát, theo dõi lực lượng chức năng nhằm cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển ma túy, tránh điểm có lực lượng tuần tra. Đây cũng là phương thức, thủ đoạn rất mới."

Phát hiện hơn 20 kg ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Theo thiếu tướng Quang, những năm trước đã có hiện tượng ma túy trôi dạt trên biển, nhiều người dân phát hiện đã giao nộp cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, cũng có một số người vì thiếu hiểu biết, hám lợi nên khi phát hiện ma túy đã tự ý cất giấu.

Thiếu tướng Quang nhấn mạnh, đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật, khi phát hiện vật nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển cần báo ngay cho các cơ quan chức năng, tuyệt đối không được cất giấu hoặc mua bán. Đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.