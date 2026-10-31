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    Vai diễn của Quang Thảo đặt vấn đề định kiến giới và tình thân

    Tạ Anh Vũ
    Tạ Anh Vũ
    Vở diễn Bất ngờ chưa bà già của tác giả Bùi Quốc Bảo từng ghi dấu ấn 2 năm trước vừa quay trở lại Nhà hát Kịch IDECAF. Bản dựng Mẹ tôi là đàn ông lần này được đạo diễn Thanh Thủy mang đến một diện mạo mới với những chỉnh sửa hợp thời đại.

    Vẫn do Quang Thảo đảm nhận vai bà nội, nhưng lần này nhân vật có thân phận trớ trêu hơn: một người đàn ông mang hình hài phụ nữ, cả đời khắc khoải ước mơ về một gia đình trọn vẹn, con đàn cháu đống vì sự khác biệt giới tính. Nỗi mặc cảm phải che giấu thân phận suốt mấy mươi năm khiến bà kịch liệt phản đối khi cháu nội Hoàng Linh (Kan Lê) đem lòng yêu cô ca sĩ chuyển giới Mai Ngọc (Mậu Đạt). Bà sợ cháu phải chịu những lời dị nghị, sợ Linh cũng rơi vào cảnh không người nối dõi như chính mình từng trải qua.

    Vai diễn của Quang Thảo đặt vấn đề định kiến giới và tình thân- Ảnh 1.

    Kan Lê (vai cháu nội Hoàng Linh), Quang Thảo (vai bà nội), Trung Tín (vai bé Sam), Thanh Thủy (vai chị Hằng) trong vở diễn

    ẢNH: H.K

    Để ngăn cản mối tình này, bà ép Linh cưới cô Thắm (Tuyền Mập), từ đó châm ngòi cho hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Linh cuống cuồng dựng lên màn kịch tình cảm với mẹ con chị Hằng (Thanh Thủy) và bé Sam (Trung Tín), trong khi chú Út (Quốc Thịnh) vì tò mò tìm hiểu sự việc mà chẳng hay mình cũng bị cuốn vào một mối quan hệ rối rắm.

    Vai diễn của Quang Thảo đặt vấn đề định kiến giới và tình thân- Ảnh 2.

    Các diễn viên Kan Lê, Mậu Đạt (vai ca sĩ chuyển giới Mai Ngọc), Quang Thảo

    ẢNH: H.K

    Điểm đáng chú ý của tác phẩm là không khai thác thân phận chuyển giới như một chất liệu gây cười bằng những mảng miếng õng ẹo dễ dãi. Đằng sau lớp vỏ hài hước là câu chuyện gia đình với những mặc cảm, tổn thương và khát vọng được yêu thương, đón nhận.

    Quang Thảo tung hứng hài hước, duyên dáng nhưng cũng chạm đến cảm xúc người xem khi bộc lộ nỗi đau của một người thuộc cộng đồng LGBT. Thanh Thủy vào vai người phụ nữ nghiện rượu, chìm trong cô đơn nhưng không sa vào lối diễn bi lụy; nhân vật vừa gây cười vừa gợi nhiều chua xót. Quốc Thịnh cũng tạo dấu ấn với lối diễn tự nhiên, duyên dáng, giữ nhịp tiếng cười xuyên suốt vở diễn bằng những cách nhấn nhá nhẹ nhàng.

    Vai diễn của Quang Thảo đặt vấn đề định kiến giới và tình thân- Ảnh 3.

    Diễn viên Mậu Đạt, Kan Lê, Thanh Thủy

    ẢNH: H.K

    Khán giả cũng không khỏi xúc động trước mặc cảm của Mai Ngọc và lặng người trước câu hỏi ngây thơ mà day dứt của bé Sam: "Tại sao người lớn yêu thương phải có điều kiện?".

    Hình ảnh chú Út, chị Hằng và bé Sam ôm nhau, mơ về mái ấm "ba cây nến" trở thành nốt lặng dịu dàng giữa những rối ren của câu chuyện. Sau cùng, các nút thắt được tháo gỡ bằng sự thấu hiểu và tha thứ. Vở diễn khép lại bằng thông điệp về tình thân: hạnh phúc chỉ có thể đến khi con người biết buông bỏ định kiến, mở lòng đón nhận những khác biệt và yêu thương nhau không toan tính.

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